Une nouvelle année record en termes de chiffres d’affaires. (Drone Volt)

Une nouvelle année record en termes de chiffres d’affaires.

DERNIÈRE NEWS

Drone Volt a de nouveau publié un chiffre d’affaires annuel record à 13,4m€ (+53%), pourtant forment pénalisé par les mauvaises performances de son partenaire américain. L’activité à l’échelle du groupe a été portée par la contribution de SKYTOOLS (1m€), l’une de ses dernières acquisitions.

ACTUALITÉ

• A 13,4m€, le chiffre d’affaires a progressé de 53% sur une base non pro forma.

• La contribution au CA 2022 de SKYTOOLS a représenté 1m€.

• La principale contribution au CA est venue du pôle Marques Tiers dont les ventes ont atteint 11,7m€, en hausse de 130% en glissement annuel.

• Le CA de Drone Volt Factory (production en interne) a chuté de 53% en glissement annuel.

• A 21% en 2022, la marge brute s’est contractée de 14 points.

• 2023 devrait être marqué par le lancement du LINEDRONE1 (drone spécialisé vendu à HYDRO-QUEBEC) et de l’offre « Drone as a Service ».

ANALYSE

Drone Volt a surmonté un exercice 2022 difficile en parvenant à porter son chiffre d’affaires 10m€ au-delà de son objectif, et ce malgré l’impact très défavorable (environ 650 k€) de l’interruption déjà connue du contrat de licence avec Aquiline Drone, l’accord ne portant plus que sur la distribution du HERCULES 20 aux États-Unis. Ce changement de stratégie a amputé la croissance 2022 de Drone Volt de 8 points, conséquence d’une chute de 53% du chiffre d’affaires de Drone Volt Factory à 1,7m€. Mécaniquement, à 1,06m€, la marge brute de ce dernier s’est contractée de 48%. Cette part de l’activité n’a plus représenté que 38% de l’ensemble (contre 71% en 2021).

Au-delà de ces mauvaises nouvelles attendues, la hausse de 5 points en 2022 du taux de marge brute de Drone Volt Factory a constitué une bonne surprise, portée par des activités telles que la formation et l’entraînement des clients. Ces dernières se sont avérées très rentables pour Drone Volt, générant une marge brute de 62%.

Malgré un repli de 14 points une fois rapportée au chiffre d’affaires, à 21%, la marge brute globale est restée relativement stable à 2,8m€.

Concernant 2023, les perspectives s’annoncent encourageantes

2023 pourrait être marquée par un nouveau record en termes de chiffre d’affaires de Drone Volt, tirant partie de ses innovations avec le lancement de deux des produits les plus importants de sa gamme offerte : le Hercules 20 et le Heliplane. Fin décembre 2022, Drone Volt a annoncé la vente de quatre Hercules 20 (entièrement payés avant livraison). Compte tenu de la renommée croissante du groupe au sein du secteur grâce à ses activités de distribution et sa participation active aux différents salons, l’exercice 2023 s’annonce prometteur.

Les tests d’Hydro Québec sur le Linedrone s’étant apparemment soldés par un succès, l’engin servant à la surveillance des lignes à haute tension, les livraisons devraient soutenir l’ensemble des performances du groupe en 2023.

L’offre de Drone as a Service devrait susciter un vif intérêt chez les professionnels et intéresser de nouveaux profils de clients, offrant un accès aux drones à un prix raisonnable et permettant d’immobiliser des capitaux pour un déploiement occasionnel.

IMPACT

Le chiffre d’affaires 2022 de Drone Volt a clairement excédé nos attentes (10,1m€). Compte tenu de la stratégie adoptée par le groupe, ses ventes devraient encore progresser en 2023. Nous ajusterons nos prévisions en termes de marges à l’issue de la publication des résultats annuels (le 15 mars prochain). Pour le moment, nous maintenons notre recommandation Achat, en supposant qu’il n’y aura pas de nouvelles levée de fonds ni nouvelle dilution.