Une note interne révèle que des cadres supérieurs de Walmart quittent l'entreprise dans le cadre d'une réorganisation menée par le nouveau directeur général

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Tom Ward, directeur des opérations de la chaîne de magasins-entrepôts Sam's Club, et Cedric Clark, responsable des opérations des magasins aux États-Unis, tous deux cadressupérieurs d' WMT.O , quittent leurs fonctions dans le cadre d'une importante réorganisation de la direction menée par le directeur général John Furner, selon des notes internes consultées vendredi par Reuters.

Ces changements interviennent alors que M. Furner, qui a succédé à Doug McMillon en février, met en œuvre une stratégie axée sur la technologie visant à développer les activités de marketplace et de livraison de Walmart et à attirer une clientèle aux revenus plus élevés.

La société a supprimé 1 000 postes la semaine dernière afin de simplifier sa structure opérationnelle.

M. Ward quittera ses fonctions au sein de Sam's Club, la chaîne de clubs-entrepôts détenue par Walmart, d'ici la fin du mois. Il travaille pour l'entreprise depuis plus de dix ans, où il a occupé divers postes de direction, notamment celui de directeur du commerce électronique de Walmart U.S.

Par ailleurs, la date de départ de M. Clark n'a pas été officiellement annoncée, selon les notes de service, qui indiquaient qu'un nouveau vice-président exécutif chargé des opérations en magasin serait nommé dans quelques semaines.

Cette nouvelle, rapportée pour la première fois par le Wall Street Journal vendredi matin, intervient également à un moment critique pour Walmart, alors que les pressions inflationnistes persistantes pèsent sur le budget des ménages américains à faibles revenus.

Jeudi, le distributeur a réitéré ses objectifs annuels prudents en matière de chiffre d'affaires et de bénéfices, dans un contexte de ralentissement des dépenses de consommation. Il a toutefois indiqué s'attendre à ce que son chiffre d'affaires net se situe près de la fourchette haute de ses prévisions, car son « » d'échelle lui permet de maintenir des prix bas malgré les droits de douane et l'instabilité géopolitique.

Walmart affiche une croissance de son chiffre d'affaires trimestriel depuis près d'une décennie. Son action a atteint un niveau record cette semaine.

Par ailleurs, son concurrent de plus petite taille, Target

TGT.N , a doublé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel mercredi, mais a mis en garde contre un environnement macroéconomique difficile à venir. Les chaînes de supermarchés Kroger KR.N et Albertsons ACI.N ont publié des prévisions annuelles prudentes lors de la présentation de leurs résultats cette semaine.