Une lettre révèle qu'Erez fait pression pour un remaniement du conseil d'administration d'UMH Properties

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Svea Herbst-Bayliss

Un important investisseur immobilier souhaite provoquer un remaniement du conseil d'administration d'UMH Properties UMH.N , opérateur de parcs de maisons préfabriquées et de mobil-homes, en affirmant que l'administrateur principal est responsable d'une grande partie des problèmes de la société et qu'il devrait être démis de ses fonctions.

Erez Asset Management, qui détient environ 4 % de cette société d'investissement immobilier dont le siège social se trouve à Freehold, dans le New Jersey, a informé les autres actionnaires qu'elle voterait contre l'administrateur Matthew Hirsch et les a exhortés à faire de même. « Un changement significatif est nécessaire, et il doit commencer par une direction indépendante du conseil d'administration qui soit à l'écoute des actionnaires », a écrit Bruce Schanzer, président et directeur des investissements d'Erez, dans une lettre consultée par Reuters. « À cette fin, nous avons l'intention de retirer notre soutien à Matthew I. Hirsch. »

Un représentant d’UMH et de M. Hirsch n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Les investisseurs voteront le 27 mai. La société de conseil en vote par procuration Institutional Shareholders Services, dont les recommandations influencent souvent le vote des investisseurs, a déclaré que les actionnaires devraient réélire trois autres administrateurs mais retirer leur soutien à M. Hirsch. La dernière fois que M. Hirsch s’est présenté aux élections, près de 40 % des votes exprimés ne lui ont pas accordé leur soutien. Erez ne mène pas une véritable bataille pour le contrôle de l’entreprise et n’a pas proposé ses propres candidats au conseil d’administration. Mais la société mène une campagne dite « Vote-No », un moyen moins coûteux de faire pression pour obtenir des changements qui est devenu plus populaire auprès des investisseurs, selon des avocats spécialisés dans ce secteur. Schanzer a écrit qu'en retirant leur soutien à M. Hirsch, les actionnaires pourraient signaler qu'ils souhaitent un changement du statu quo et la nomination de nouveaux membres au conseil d'administration. UMH Properties, dont la capitalisation boursière s'élève à 1,3 milliard de dollars, a vu le cours de son action chuter de près de 10 % au cours des 12 derniers mois. La capitalisation boursière de son concurrent Sun Communities s'élève à 15,2 milliards de dollars et le cours de son action est resté stable au cours des 12 derniers mois, tandis que son concurrent Equity Lifestyle Properties, dont la capitalisation boursière s'élève à 12,2 milliards de dollars, a vu le cours de son action chuter de 3,6 % au cours des 12 derniers mois.

M. Schanzer attribue cette sous-performance au manque de confiance des investisseurs envers le conseil d'administration qui, selon lui, n'a pas correctement supervisé la direction et a pris des décisions discutables en matière d'allocation des capitaux, ce qui a nui aux activités de l'entreprise.

M. Hirsch siège au conseil d'administration depuis 2013 et en est actuellement l'administrateur principal.