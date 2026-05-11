Une introduction en bourse envisagée pour la marque américaine Scout de Volkswagen, selon les déclarations du directeur général à un journal

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La marque américaine Scout de Volkswagen VOWG_p.DE a été conçue dès le départ dans l’optique d’une éventuelle introduction en bourse ou d’une prise de participation par des investisseurs stratégiques, a déclaré son directeur général, Scott Keogh, au quotidien Handelsblatt, alors que l’entreprise explore de nouvelles options de financement.

• Scout a été délibérément créée en tant qu'entité autonome, a déclaré M. Keogh. L'apport de capitaux extérieurs est "une option qui est sur la table", a-t-il ajouté lors de son entretien avec le journal économique allemand

• M. Keogh a évoqué des fonds d’investissement américains axés sur ce qu’il a qualifié de "renaissance industrielle" du pays, sans citer d’investisseurs spécifiques

• Volkswagen souhaite utiliser Scout pour accroître sa faible part de marché aux États-Unis, mais des doutes internes se sont accrus quant au lancement d’une nouvelle division électrique dans un contexte de baisse de la demande, a indiqué le Handelsblatt

• M. Keogh a déclaré que le pari sur les camions et SUV robustes équipés de "prolongateurs d’autonomie" avait porté ses fruits, ajoutant que 87 % des plus de 170 000 précommandes concernaient ce type de motorisation, selon le journal

• La production d’un nouveau modèle Audi sur la plateforme flexible de Scout était également envisageable, a déclaré M. Keogh au journal