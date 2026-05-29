Une fusée de Blue Origin explose lors d'un essai, un revers pour ses ambitions de rattraper SpaceX

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et des commentaires de Blue Origin aux paragraphes 3 et 4, de Jeff Bezos aux paragraphes 6 et 7, et d’Elon Musk au paragraphe 10)

Une fusée New Glenn de Blue Origin a explosé de manière spectaculaire sur la rampe de lancement lors d'un essai jeudi, ce qui constitue un revers pour l'entreprise spatiale de Jeff Bezos alors qu'elle cherche à réduire l'écart avec SpaceX, la société d'Elon Musk. Une vidéo publiée par NASASpaceflight, une chaîne YouTube qui diffuse en direct les lancements depuis la Floride, a montré la New Glenn s'enflammer sur la rampe de lancement vers 21 h 00 (heure de l'Est) (02 h 00 GMT vendredi) avant de se transformer en une énorme boule de feu qui s'est élevée vers le ciel, projetant un immense panache de flammes et de fumée dans les airs.

Blue Origin a déclaré avoir rencontré une "anomalie", un terme couramment utilisé par les entreprises de fusées pour décrire un échec de lancement ou une explosion.

"Nous avons rencontré une anomalie lors de l’essai à chaud d’aujourd’hui. Tout le personnel a été retrouvé. Nous vous tiendrons informés dès que nous en saurons plus", a déclaré la société dans un message publié sur X.

Un essai à chaud consiste à allumer le moteur d’une fusée alors qu’elle est ancrée au sol.

Dans un autre message sur X, Bezos a déclaré qu’il était "trop tôt pour connaître la cause profonde" de l’incident.

"Une journée très difficile, mais nous reconstruirons tout ce qui doit l’être et nous reprendrons les vols. Cela en vaut la peine", a-t-il déclaré.

Blue Origin a déclaré mercredi qu’elle préparait la fusée New Glenn pour lancer 48 satellites Amazon Leo en orbite terrestre basse, dans le cadre de ses efforts visant à construire une constellation haut débit capable de rivaliser avec le réseau Starlink de Musk. Elle n’a pas communiqué de date de lancement. Blue Origin a dépensé des milliards de dollars et consacré près d’une décennie au développement de New Glenn, une fusée de 29 étages de haut dotée d’un premier étage réutilisable, destinée à concurrencer la flotte Falcon de SpaceX et son Starship, plus puissant.

Musk a réagi sur X à une vidéo de l'explosion de New Glenn en déclarant: "C'est vraiment regrettable. Les fusées, c'est compliqué."

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.