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Une fusée Blue Origin explose lors d'un essai
information fournie par Reuters 29/05/2026 à 06:19

Une fusée New Glenn de l'entreprise américaine Blue Origin, fondée par le patron d'Amazon Jeff Bezos, a explosé jeudi lors d'un essai alors qu'elle se trouvait sur la rampe de lancement.

Des images vidéo diffusées par une chaîne YouTube diffusant les lancements effectués depuis la Floride en direct montraient la fusée exploser en une immense boule de feu, envoyant des flammes et de la fumée dans les airs.

Blue Origin a dit sur le réseau social X avoir rencontré une "anomalie", un terme couramment employé par les entreprises du secteur pour décrire un défaut au lancement ou une explosion.

La NASA a fait savoir qu'elle était informée de l'incident.

Jeff Bezos a de son côté déclaré sur X qu'il était "trop tôt pour connaître la cause" de l'incident.

(Gnaneshwar Rajan à Bangalore et Joe Brock à Los Angeles, avec David Shepardson; version française Camille Raynaud)

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