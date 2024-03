Une ex-gérante de fonds de fonds d’Invesco rejoint Active Asset Allocation

Claudia Avram a rejoint la société de gestion Active Asset Allocation en tant qu’allocataire d’actifs, a annoncé l’intéressée sur son compte LinkedIn. Claudia Avram a évolué chez LCF Edmond de Rothschild en tant qu’analyste, sélectionneuse et gérante de fonds de 2008 à 2014 avant d’exercer les fonctions de gérante de fonds de fonds et de mandats au sein du bureau parisien d’Invesco entre 2014 et début 2021. Elle s’était concentrée sur un projet personnel hors de la gestion de portefeuille depuis son départ d’Invesco.

Adrien Paredes-Vanheule