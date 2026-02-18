Une étude révèle que des millions d'assurés américains de Medicare Advantage ont été contraints de changer de régime

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Amina Niasse

Près de 3 millions de personnes bénéficiant de plans Medicare Advantage - soit environ 10 % de tous les inscrits au programme géré par le secteur privé - ont dû trouver une autre couverture en 2026, car les assureurs de santé ont quitté les marchés et réduit les options de plan, selon une étude publiée dans une revue médicale mercredi.

Les membres des zones rurales ont connu des interruptions de régime deux fois plus fréquentes que ceux des zones urbaines, selon l'étude du JAMA, ce qui soulève des inquiétudes quant à la perte d'accès aux prestataires de soins de santé, aux soins spécialisés et aux traitements à long terme, a écrit Hannah James, chercheuse en politique au sein du groupe de réflexion RAND Corporation, dans un éditorial accompagnant l'étude.

Dans sept États, plus de 40 % des personnes inscrites à Medicare Advantage se sont retrouvées à la rue à la suite du retrait des plans, dont 92 % des personnes inscrites dans le Vermont. Les autres États sont l'Idaho, le Wyoming, le Dakota du Nord, le Dakota du Sud, le Maryland et le New Hampshire.

Le programme gouvernemental Medicare fournit des prestations à environ 60 millions de personnes âgées de 65 ans et plus ou souffrant d'un handicap. Environ la moitié d'entre elles s'inscrivent à des plans Medicare Advantage gérés par de grandes compagnies d'assurance maladie, tandis que l'autre moitié bénéficie des prestations du programme Medicare traditionnel géré par l'État.

En 2025, les compagnies d'assurance maladie ont fait état de déficits dans leurs plans suite à l'augmentation des coûts et à la diminution des remboursements de l'État, et ont déclaré qu'elles se retireraient des marchés ou les déplaceraient en 2026. .

UNITEDHEALTHCARE, AETNA, ELEVANCE CHANGENT TOUS DE MARCHÉ

Les assurés des petites compagnies d'assurance représentent la moitié de ceux qui ont subi des perturbations, selon l'étude.

UnitedHealthcare, qui fait partie de UnitedHealth Group

UNH.N , a été à l'origine de près de 14 % des perturbations, suivie par Aetna CVS.N de CVS Health, et Elevance ELV.N , avec respectivement 8,65 % et environ 8 %.

L'étude révèle également que les plans qui offraient aux consommateurs un plus grand choix de prestataires ont été le plus souvent résiliés.

Le modèle actuel, dans lequel le gouvernement paie les assureurs sur une base pré-négociée, incite les assureurs à attirer des patients plus rentables, a déclaré Mme James dans son éditorial.

"Les décideurs politiques devraient se demander si la conception actuelle du programme permet d'aligner correctement les incitations des régimes sur les besoins des bénéficiaires", a déclaré Mme James.

En 2025, UnitedHealthcare représentait près d'un tiers de tous les plans Medicare Advantage, selon le cabinet de politique de santé KFF. Humana HUM.N , CVS Health et Elevance représentaient respectivement 17 %, 12 % et 7 % des plans.