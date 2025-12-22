 Aller au contenu principal
Une étude montre que les exportations automobiles allemandes sont durement touchées par les droits de douane imposés par Trump
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 07:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les exportations de voitures allemandes vers les États-Unis se sont effondrées de près de 14% au cours des trois premiers trimestres de 2025, ce qui en fait la branche la plus touchée de l'industrie allemande dans la guerre commerciale du président américain Donald Trump, selon une étude vue par Reuters lundi. Dans le cadre d'un accord entre Washington et Bruxelles, les États-Unis ont fixé un tarif de base de 15 % sur les voitures en provenance d'Europe à partir du 1er août - nettement moins que le taux initial de Trump de 25 % en plus d'un prélèvement existant de 2,5 %.

Les entreprises allemandes d'ingénierie ont également été confrontées au régime tarifaire, l'étude montrant que les exportations de ce secteur vers les États-Unis ont diminué de 9,5 % au cours des neuf premiers mois de l'année 2025.

Les exportations de machines sont soumises à un droit de douane américain de 50 % sur les produits en acier et en aluminium.

L'industrie chimique a également vu ses exportations vers le premier marché d'exportation du pays diminuer de 9,5 %, bien que le rapport précise que cette baisse ne peut pas être imputée uniquement aux droits de douane.

"D'autres facteurs sont susceptibles d'avoir joué un rôle dans le cas des produits chimiques, tels que la baisse de la production en Allemagne en raison de la hausse des prix de l'énergie", a-t-il déclaré.

Tous secteurs confondus, les exportations allemandes vers les États-Unis ont baissé de 7,8 % en glissement annuel au cours des trois trimestres - après une croissance moyenne de près de 5 % au cours des périodes comparables de 2016 à 2024.

"Étant donné qu'il faut actuellement supposer que les droits d'importation américains ne reviendront pas aux niveaux antérieurs à l'administration Trump dans un avenir prévisible, une reprise significative des exportations allemandes vers les États-Unis est peu probable", a déclaré l'auteur de l'étude, Samina Sultan, évoquant une "nouvelle normalité" pour les exportateurs allemands.

