Une étape franchie pour la cession d'actions APG|SGA par JCDecaux
information fournie par Zonebourse 26/01/2026 à 07:25

JCDecaux a annoncé vendredi l'approbation par les actionnaires d'APG|SGA de la clause d'opting up sélective, permettant de satisfaire les conditions juridiques nécessaires à la finalisation de la cession de titres à NZZ.

Pour rappel, le groupe français de communication extérieure avait annoncé, le 12 décembre, un accord pour la vente de 325 519 actions APG|SGA, soit 10,85% du capital social d'APG|SGA.

La conclusion de cette transaction nécessitait, entre autres, l'introduction dans les statuts d'APG|SGA d'une clause d'opting-up garantissant qu'elle n'obligera pas NZZ à déclencher une offre sur la totalité des actions APG|SGA.

Réunis en AG extraordinaire vendredi, les actionnaires d'APG|SGA ont validé cette clause. Sous réserve d'approbation par les autorités de la concurrence, la conclusion de la vente est attendue au 2e trimestre 2026.

À l'issue de cette opération, la participation de JCDecaux dans APG|SGA sera d'environ 5,6%. Cette opération générera un paiement en faveur de JCDecaux de 71 millions de francs suisses, soit environ 76 millions d'euros avant frais de transaction.

Valeurs associées

JCDECAUX
17,160 EUR Euronext Paris 0,00%
