Une étape franchie pour la cession d'actions APG|SGA par JCDecaux
Pour rappel, le groupe français de communication extérieure avait annoncé, le 12 décembre, un accord pour la vente de 325 519 actions APG|SGA, soit 10,85% du capital social d'APG|SGA.
La conclusion de cette transaction nécessitait, entre autres, l'introduction dans les statuts d'APG|SGA d'une clause d'opting-up garantissant qu'elle n'obligera pas NZZ à déclencher une offre sur la totalité des actions APG|SGA.
Réunis en AG extraordinaire vendredi, les actionnaires d'APG|SGA ont validé cette clause. Sous réserve d'approbation par les autorités de la concurrence, la conclusion de la vente est attendue au 2e trimestre 2026.
À l'issue de cette opération, la participation de JCDecaux dans APG|SGA sera d'environ 5,6%. Cette opération générera un paiement en faveur de JCDecaux de 71 millions de francs suisses, soit environ 76 millions d'euros avant frais de transaction.
