Une équipe actions émergentes d’AB rejoint une boutique américaine

(NEWSManagers.com) - Une équipe de cinq professionnels de l’investissement d’AB (AllianceBernstein) va rejoindre prochainement Ariel Investments, une société de gestion américaine gérant plus de 16 milliards de dollars.

L’équipe est dirigée par Henry Mallari-D’Auria, qui a passé vingt ans en tant que directeur des investissements des actions value marchés émergents chez AB, où il a travaillé 31 ans. Il rejoindra Ariel mi-avril.

Le dirigeant arrive avec deux gérants et deux analystes. Il s’agit de Vlad Byalik, gérant et analyste senior pour les actions émergentes value et les actions frontières. Il a passé 18 ans chez AB. Christine Phillpotts rejoint aussi Ariel. Elle est gérante et analyste senior sur les marchés frontières et émergents et a travaillé 16 ans pour AB. Les deux analystes senior sont Slava Breusov et Ted Mann, qui ont passé respectivement 10 et 15 ans au sein d’AB.

Cette équipe, qui sera basée à New York, sera complétée par d’autres personnes.