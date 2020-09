Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Une écotaxe sur le transport aérien "serait irresponsable et catastrophique pour AF-KLM, dit Ben Smith Reuters • 21/09/2020 à 09:46









UNE ÉCOTAXE SUR LE TRANSPORT AÉRIEN "SERAIT IRRESPONSABLE ET CATASTROPHIQUE POUR AF-KLM, DIT BEN SMITH PARIS (Reuters) - Le projet d'écotaxe sur le transport aérien proposé par la convention citoyenne "serait irresponsable et catastrophique pour notre groupe", a déclaré le directeur général du groupe franco-néerlandais, dans une interview publiée lundi par L'Opinion. "Ce serait irresponsable et catastrophique pour notre groupe", a-t-il estimé. Emmanuel Macron avait indiqué lors de la restitution de la Convention citoyenne que la quasi-totalité des propositions seraient mise en oeuvre par le gouvernement. Mais le projet d'écotaxe fait désormais débat au sein du gouvernement, alors que les compagnies aériennes sont plongées dans la plus grave crise de leur histoire. (Jean-Michel Bélot, édité par Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées AIR FRANCE-KLM Euronext Paris -4.62%