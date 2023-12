"Une détente du marché du travail américain " (BFT IM)

Le gestionnaire d'actifs estime par ailleurs que le marché du travail reste tendu au Japon avec un taux de chômage à 2,5% et un ratio offres sur demandes d'emploi à 1.3. La hausse des profits au troisième trimestre est de bon augure pour l'évolution des salaires. Ces éléments ont de quoi conforter, selon Jeanne Asseraf-Bitton, le scénario de sortie de déflation et de normalisation prochaine de la politique monétaire.

