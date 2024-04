Une cyberattaque fin 2023 a fait perdre 15 à 20 millions d'euros à Derichebourg

Le groupe de recyclage et de propreté Derichebourg a annoncé mardi qu'une cyberattaque menée en novembre 2023 lui a fait perdre 15 à 20 millions d'euros.

( AFP / REMY GABALDA )

Le 10 novembre 2023, Derichebourg, spécialiste du recyclage et du nettoyage d'entreprises et de voirie, avait subi une attaque informatique causant une "indisponibilité temporaire du principal logiciel d'exploitation", a explicité la direction dans un communiqué.

Cet assaut a réduit plus que prévu les marges du groupe au cours des mois de novembre, décembre, "et dans une moindre mesure janvier 2024", la faute à un "retard administratif" et à un manque "d'outil de pilotage adéquat de l'activité", a reconnu le groupe.

Dans ce contexte, l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) de Derichebourg devrait être de 140 à 145 millions d'euros au premier semestre, en baisse de 35 à 40 millions d'euros par rapport à l'an passé. Derichebourg, qui rapporte en sus une "conjoncture économique dégradée", estime "peu probable" d'atteindre l'objectif de 350 millions d'euros d'excédent qu'il s'était fixé pour 2024.

Le groupe publiera ses résultats le 29 mai.