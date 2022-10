Une croissance solide

Chiffre d'affaires 2022 sur neuf mois

1 723,3 millions d’euros

Croissance totale : 13,4 %

Croissance organique : 6,3 %



Troisième trimestre 2022

Croissance totale : 14,3 %

Croissance organique : 5,3 %

Paris, 27 octobre 2022 – Nos résultats à la fin du mois de septembre 2022 montrent une croissance soutenue, malgré les incertitudes en Europe et en Chine. Sur les neuf premiers mois de l’année, Ipsos affiche une croissance de 13,4 %, dont 6,3 % organique, confirmant que nous sommes en bonne voie pour achever l’année 2022. En excluant l’impact temporaire net positif des contrats liés au Covid, notre croissance organique sous-jacente est de 9,2 % à la fin du mois de septembre.

La croissance organique cumulée à fin septembre s’établit à 32% sur deux ans et 19% sur trois ans, démontrant ainsi la solidité de nos performances et de notre modèle opérationnel.

PERFORMANCE PAR TRIMESTRE

2022 vs. 2021 En millions d'euros Chiffre d'affaires

2022 Croissance

totale Croissance

organique 1 er trimestre 547,8 17,5 % 12,3 % (1) 2 ème trimestre 574,0 8,9 % 2,1 % 3 ème trimestre 601,5 14,3 % 5,3 %* Chiffre d'affaires 1 723,3 13,4 % 6,3 %*

(1) Les contrats Covid se sont poursuivis au moins en partie jusqu’au 31 mars 2022

* La croissance organique sous-jacente s’élève à 6,9 % au troisième trimestre et à 9,2 % pour les neuf premiers mois de 2022, hors l’impact temporaire net positif des contrats liés au Covid (projets spécifiques de suivi de la pandémie pour les gouvernements, moins les contrats qui n’avaient pas pu être mis en place en raison de la situation sanitaire).

Sur le seul troisième trimestre, la croissance totale est de 14,3 %, dont 5,3 % de croissance organique et 8,0 % d'effets de change. Si l'on exclut l’impact temporaire net positif des contrats liés au Covid, la croissance organique s'élève à 6,9 % pour ce trimestre.

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR RÉGION

9 mois 2022 vs. 9 mois 2021 En millions d'euros Chiffre d'affaires

9 mois 2022 Contribution Croissance

totale Croissance organique EMEA 743,3 43 % 1,6 % 0 % Amériques 678,7 39 % 27,2 % 14 % Asie-Pacifique 301,3 17 % 18,5 % 10 % Chiffre d'affaires 1 723,3 100 % 13,4 % 6,3 %

Notre activité dans la région EMEA est restée stable. Cela reflète les conséquences de la guerre en Ukraine et la fin des contrats Covid. Hors impact de ces contrats, l’activité organique sous-jacente de la région EMEA croît de plus de 5 %.

L’Amérique du Nord et l’Amérique latine affichent toutes deux une croissance à deux chiffres. Les États-Unis, notre principal marché et l’une de nos priorités stratégiques, enregistre d’excellents résultats.

Malgré les confinements qui ont entravé notre activité en Chine, la croissance organique en Asie-Pacifique a rebondi en 2022. Elle s’établit à 10 % et traduit notamment de très bonnes performances en Inde et en Corée.

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR AUDIENCE

En millions d ’ euros Chiffre d ’ affaires

9 mois 2022 Contribution Croissance organique

9 mois 2022 vs 9 mois 2021 Consommateurs 1 802,2 47 % 12,5 % Clients et salariés 2 352,6 20 % 8 % Citoyens 3 283,3 16 % -7,5 % Médecins et patients 4 285,1 17 % 3,5 % Chiffre d ’ affaires 1 723,3 100 % 6,3 %

Répartition des Lignes de Service par segment d’audience :

1- Brand Health Tracking, Creative Excellence, Innovation, Ipsos UU, Ipsos MMA, Market Strategy & Understanding, Observer (excl. public sector), Social Intelligence Analytic, Strategy3

2- Automotive & Mobility Development, Audience Measurement, Customer Experience, Channel Performance (including Retail Performance and Mystery Shopping), Media development, Capabilities

3- Public Affairs , Corporate Reputation

4- Pharma (quantitative et qualitative)

Par audience, dans un monde qui s’est déconfiné, c’est dans nos Lignes de Service destinées à la compréhension des consommateurs que nous enregistrons la plus forte croissance. Nos activités spécialisées dans la mesure et l’analyse de la perception des marques affichent notamment une croissance à deux chiffres.

L’audience Clients et Salariés affiche également une activité dynamique, qui traduit un intérêt croissant de nos clients pour mesurer et apprécier l'expérience de leurs propres clients et s'assurer de la qualité de leur stratégie de Ressources Humaines.

Après une très forte croissance au cours de la période 2020-21, stimulée par les programmes de test Covid en Europe, notre activité auprès des citoyens a reculé en 2022. Cela étant, l’activité sous-jacente hors contrats Covid enregistre une croissance à deux chiffres, qui confirme le besoin des gouvernements de mieux comprendre les attentes et les comportements des citoyens dans un monde incertain et inflationniste.

Enfin, notre activité auprès des médecins et des patients a connu une croissance modérée en 2022, impactée cette année par un effet de base défavorable après une expansion rapide pendant la pandémie.

PERSPECTIVES

Nous sommes confiants dans notre capacité à dépasser nos prévisions de début d’année : nous tablons désormais sur une croissance organique en 2022 plus proche de 6 % que de 5 % et un niveau de marge opérationnelle comparable à celui de l’année dernière. Nous confirmons ainsi dans la durée un niveau de profitabilité significativement plus élevé que par le passé.

Par ailleurs, Ipsos se trouve dans une bonne position pour aborder l’année 2023. Si certains de nos clients se projettent avec un peu plus de prudence dans les prochains mois, nous ne constatons pas de ralentissement significatif de nos commandes. Notre carnet de commandes à fin septembre pour 2023 est en hausse de 8% comparé à celui de l’année dernière.

Malgré les incertitudes conjoncturelles, nous restons confiants dans notre capacité à réaliser le plan de croissance 2022-25 présenté en juin dernier, compte tenu notamment de l’étendue de notre couverture géographique et de notre diversité sectorielle.

À PROPOS D’IPSOS

Ipsos est l’un des leaders mondiaux des études de marché et des sondages d’opinion, présent dans 90 marchés et comptant plus de 18 000 collaborateurs.

Nos chercheurs, analystes et scientifiques sont passionnément curieux et ont développé des capacités multi-spécialistes qui permettent de fournir des informations et des analyses poussées sur les actions, les opinions et les motivations des citoyens, des consommateurs, des patients, des clients et des employés. Nos 75 solutions s’appuient sur des données primaires provenant de nos enquêtes, de notre suivi des réseaux sociaux et de techniques qualitatives ou observationnelles.

Notre signature « Game Changers » résume bien notre ambition d’aider nos 5 000 clients à évoluer avec confiance dans un monde en rapide évolution.

Créé en France en 1975, Ipsos est coté à l’Euronext Paris depuis le 1 er juillet 1999. L’entreprise fait partie des indices SPF 120 et Mid-60 et est éligible au service de règlement différé (SRD). ISIN code FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP.

www.ipsos.com

Pièce jointe