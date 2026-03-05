Une commission parlementaire américaine demande aux entreprises de voyage de répondre à des questions sur l'utilisation de l'IA pour la tarification

Le président de la commission de surveillance de la Chambre des représentants des États-Unis a demandé jeudi aux directeurs généraux de cinq grandes sociétés de voyage, dont Uber, Lyft et Expedia, de révéler s'ils utilisaient une tarification basée sur la surveillance des consommateurs pour augmenter les coûts.

Le représentant James Comer, président républicain de la commission, s'est inquiété dans des lettres adressées aux entreprises que l'essor des algorithmes de surveillance des prix et l'utilisation de données hautement personnalisées sur les consommateurs puissent créer des opportunités "pour les entreprises d'exploiter les données personnelles et de gonfler leurs marges de profit au détriment de la transparence pour les consommateurs".

Les entreprises, qui comprennent également Booking.com et Instacart, n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.