Une commission parlementaire américaine demande aux agences de voyage de divulguer l'utilisation de l'IA pour la fixation des prix

* Le représentant américain Comer s'inquiète des algorithmes de tarification de la surveillance

* Les agences de voyage sont invitées à divulguer leurs pratiques tarifaires en matière d'IA d'ici le 19 mars

* Le procureur général de Californie, Rob Bonta, enquête sur les pratiques de tarification personnalisée

Le président de la commission de surveillance de la Chambre des représentants des États-Unis a demandé jeudi aux directeurs généraux de cinq grandes entreprises de voyage, dont Uber &UBER.N>, Lyft &LYFT.O> et Expedia &EXPE.O>, de révéler s'ils utilisaient la tarification de surveillance des consommateurs pour augmenter les coûts.

Le représentant James Comer, président républicain de la commission, s'est inquiété dans des lettres adressées à des entreprises telles que Booking.com &BKNG.O> et Instacart &CART.O> que l'essor des algorithmes de tarification de surveillance et l'utilisation de données de consommation hautement personnalisées puissent créer des opportunités "pour les entreprises d'utiliser les données personnelles à des fins militaires et de gonfler leurs marges bénéficiaires au détriment de la transparence envers les consommateurs."

La tarification de surveillance est une stratégie dans laquelle les entreprises utilisent les données personnelles des consommateurs - telles que l'historique de navigation, la localisation et les habitudes d'achat - pour fixer des prix individualisés et algorithmiques pour les produits, au lieu d'utiliser une tarification standard à l'échelle du marché.

James Comer a déclaré dans ces lettres, rapportées pour la première fois par Reuters, que les entreprises de voyage peuvent utiliser la tarification de surveillance pour déployer des algorithmes qui déterminent l'état émotionnel d'un consommateur, son intention d'achat et sa volonté maximale de payer, et qu'un prix individualisé est adapté en conséquence.

James Comer a cité un article de presse selon lequel Uber aurait déployé une technologie de tarification basée sur l'IA pour proposer des prix différents pour des produits identiques. Uber a déclaré jeudi qu'elle ne pratiquait pas la tarification de surveillance et qu'elle ne personnalisait pas les prix. "Les tarifs sont déterminés par des facteurs tels que le lieu, l'heure et la demande, et non par les caractéristiques individuelles d'un client, son comportement passé ou les informations relatives à son appareil", a déclaré Uber.

Expedia a répondu qu'elle "n'augmente pas les prix en fonction des données ou de l'activité de l'utilisateur et ne personnalise pas les prix en fonction de caractéristiques personnelles protégées".

Instacart a déclaré qu'elle "ne s'engage pas et ne s'est pas engagée dans la tarification de surveillance - point final. Aucune information personnelle, démographique ou comportementale au niveau de l'utilisateur n'est utilisée par les détaillants pour fixer les prix des articles sur Instacart".

Les lettres de James Comer demandent des documents pour le 19 mars, y compris des communications détaillant les algorithmes de gestion des revenus et leur impact financier.

Souvent, cela se passe dans un environnement "boîte noire" où les consommateurs ne savent pas qu'une tarification personnalisée a lieu ou que les informations collectées à leur sujet déterminent les prix", a écrit James Comer.

James Comer note que les entreprises utilisent les données des consommateurs pour créer un "profil" basé sur des caractéristiques individuelles telles que "la géolocalisation, les données démographiques, l'historique de navigation, l'historique des achats, le type d'appareil, la durée de vie de la batterie et même les clics de souris, afin d'attribuer des prix différents à des individus différents".

Le procureur général de Californie, Rob Bonta, a annoncé en janvier une vaste enquête sur la pratique consistant à utiliser les données personnelles pour fixer des prix individualisés.

En novembre, deux douzaines de législateurs démocrates de la Chambre des représentants des États-Unis ont demandé à Delta Air Lines &DAL.N> de répondre à des questions concernant l'utilisation éventuelle de l'intelligence artificielle générative pour aider à fixer le prix des billets.

Les législateurs craignent que les compagnies aériennes n'utilisent l'intelligence artificielle, les données personnelles ou l'utilisation d'Internet par les consommateurs - par exemple, la visite d'un site de pompes funèbres - pour déterminer le moment où les gens souhaitent le plus voyager et, par la suite, augmenter les prix des billets d'avion ou d'autres prix. Delta a déclaré: "Delta n'a jamais utilisé, ne teste pas et ne prévoit pas d'utiliser un produit tarifaire qui cible les clients avec des offres individualisées basées sur des informations personnelles ou autres."