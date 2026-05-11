Une commission indienne dénonce un « environnement de travail toxique » au sein du back-office de TCS

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* Une commission conclut que TCS n'a pas respecté la loi contre le harcèlement sexuel.

* La commission affirme que des employées ont été victimes d'intimidation et de harcèlement sexuel.

* TCS avait déjà suspendu des employés et mène actuellement une enquête sur cette affaire.

par Arpan Chaturvedi et Aditya Kalra

La Commission nationale pour les femmes de l'Inde a déclaré lundi avoir constaté un « environnement de travail toxique » au sein d'un centre de services administratifs de Tata Consultancy Services TCS.NS , ajoutant que l'entreprise n'avait pas respecté la loi nationale contre le harcèlement sexuel.

TCS, qui n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les conclusions publiées lundi, a précédemment déclaré coopérer avec les autorités indiennes, qui ont arrêté au moins six employés suite à des allégations de harcèlement sexuel.

Cette affaire a attiré l'attention de tout le pays car elle concerne le premier exportateur indien de services informatiques, dont le chiffre d'affaires annuel s'élève à 30 milliards de dollars et qui fait partie du groupe Tata, présent dans des secteurs allant du sel à l'aviation. Ces dernières semaines, TCS a lancé une enquête interne et suspendu des membres du personnel après que la police a commencé à enquêter sur des allégations selon lesquelles certains employés du centre administratif de l'entreprise à Nashik, dans l'ouest de l'Inde, auraient harcelé sexuellement des femmes et que certains employés auraient subi des pressions pour se convertir de l'hindouisme à l'islam.

La Commission nationale pour les femmes, l'organisme fédéral indien chargé des droits des femmes, a déclaré lundi avoir visité les locaux le mois dernier et interrogé le personnel. Elle a indiqué avoir constaté un « harcèlement généralisé », des « brimades systématiques » et que certains membres du personnel « avaient l'habitude de malmener les employées en dénigrant la mythologie hindoue ».

« Il s’agissait d’un cas typique de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, impliquant des brimades à l’encontre des employées, du harcèlement et des comportements humiliants », a déclaré la commission dans un communiqué.

L'unité de Nashik, qui compte environ 150 employés, était principalement chargée des activités de centre d'appels pour TCS, une entreprise présente dans 55 pays avec 584 000 employés et dont la clientèle comprend de nombreuses grandes entreprises mondiales.

La commission a également déclaré avoir constaté un « non-respect total » de la loi indienne sur la prévention du harcèlement sexuel des femmes sur le lieu de travail.

« Il est plus qu'évident que cette inaction de la part de l'organisation ne constituait pas seulement un manquement à la conformité, mais également un manquement à la gouvernance », a-t-elle ajouté.