Une commission de la Chambre des représentants des États-Unis vote en faveur de la rémunération des contrôleurs aériens pendant les futures fermetures du gouvernement

par David Shepardson

Une commission de la Chambre des représentants des États-Unis a voté jeudi à l'unanimité en faveur d'un projet de loi visant à prévenir les perturbations de l'aviation pendant les fermetures d'administrations publiques, en veillant à ce que les contrôleurs aériens et d'autres travailleurs clés soient rémunérés.

La commission des transports et des infrastructures de la Chambre des représentants a également approuvé un projet de loi distinct qui obligerait l'administration fédérale de l'aviation à approuver le transport par jet supersonique d'ici avril 2027 si certaines conditions sont remplies. Les grandes compagnies aériennes ont fortement soutenu la législation sur la rémunération des contrôleurs aériens, soulignant le mois dernier que la fermeture de 43 jours du gouvernement américain et les réductions de vols imposées par le gouvernement ont perturbé 6 millions de passagers et 50 000 vols en raison de l'augmentation des absences des contrôleurs aériens. La FAA, invoquant des préoccupations en matière de sécurité aérienne, a imposé des réductions de vols sans précédent dans 40 grands aéroports américains le 7 novembre, ce qui a entraîné l'annulation de 7 100 vols et affecté 2,3 millions de passagers.

Le président de la commission des transports, Sam Graves, a déclaré que la législation garantira "que le système d'aviation et la sécurité aux États-Unis ne seront plus mis en péril par d'éventuelles fermetures du gouvernement" en utilisant le Fonds renouvelable de l'assurance aviation pour couvrir les services essentiels qui permettront au système d'aviation de continuer à fonctionner en toute sécurité pour les voyageurs.

L'interdiction des vols supersoniques a été imposée en 1973 en raison des dommages matériels et des pertes d'audition causés par les bangs soniques. Depuis lors, les écologistes ont également reproché aux avions supersoniques de consommer plus de carburant par passager que les avions subsoniques comparables, tandis que les partisans de l'aviation supersonique affirment qu'elle pourrait réduire la durée des vols entre New York et Los Angeles à moins de quatre heures.

Les législateurs ont pressé la FAA de divulguer davantage de données sur les raisons de la réduction des vols et l'agence a envoyé des lettres d'enquête aux principales compagnies aériennes qui ne semblent pas avoir respecté les réductions de vols exigées.

L'administrateur de la FAA, Bryan Bedford, a défendu mardi la décision d'exiger des réductions de vols, déclarant que "les données ont commencé à montrer un risque potentiel pour la sécurité dans certains aéroports à fort impact." Il a ajouté qu'il était "convaincu que la réduction des opérations pendant une période d'incertitude et de stress était la bonne décision."