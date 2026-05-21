Une commission de la Chambre des représentants américaine vote en faveur de l'adoption d'un projet de loi sur la sécurité ferroviaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec le vote favorable de la commission aux paragraphes 1 et 2, et la réaction du groupe ferroviaire au paragraphe 10) par David Shepardson

La commission des transports et des infrastructures de la Chambre des représentants des États-Unis a voté par 54 voix contre 11 en faveur d'un texte sur la sécurité ferroviaire visant à renforcer les procédures de sécurité pour les trains transportant des matières dangereuses et à durcir les règles relatives aux roulements de roues des wagons.

Les législateurs ont voté en faveur de l'ajout de cette disposition à un projet de loi quinquennal de 580 milliards de dollars sur les autoroutes, actuellement en discussion. Ce vote fait suite à l'appel lancé par la Maison Blanche aux législateurs pour qu'ils adoptent une législation sur la sécurité ferroviaire, longtemps bloquée, après le déraillement en 2023 d'un train de l' NSC.N , exploité par Norfolk Southern, dans l'Ohio, qui a pris feu et libéré plus d'un million de gallons de matières dangereuses et de polluants.

Malgré le soutien du président Donald Trump et de nombreux démocrates, l'avenir du projet de loi est incertain et celui-ci se heurte à une opposition importante de la part des compagnies ferroviaires et de certains républicains au Congrès.

Le représentant Troy Nehls, un républicain du Texas, a déclaré que ce projet de loi était nécessaire car le déraillement « a mis en évidence de graves faiblesses dans les pratiques de sécurité du secteur du fret ferroviaire, en particulier en ce qui concerne le transport de matières dangereuses ».

Le représentant Sam Graves, président républicain de la commission, a déclaré que le projet de loi ajouterait des milliards de dollars sur dix ans au coût du transport ferroviaire. "Cela va se répercuter sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement", a déclaré M. Graves.

Le déraillement de 2023 a été provoqué par une défaillance mécanique catastrophique d’un roulement de roue de wagon en surchauffe. En 2024, Norfolk Southern a accepté un accord avec le ministère de la Justice d’une valeur de 310 millions de dollars, s’engageant notamment à installer des dispositifs supplémentaires pour détecter suffisamment tôt la surchauffe des roulements de roue afin de prévenir les déraillements.

La présidente du Bureau national de la sécurité des transports, Jennifer Homendy, a déclaré que de nombreuses recommandations de sécurité formulées après le déraillement de 2023 à East Palestine, dans l’Ohio, n’avaient toujours pas été mises en œuvre plus de trois ans après les faits.

"Les habitants de la communauté d’East Palestine et tous les Américains méritent rien de moins qu’une approche globale qui traite des problèmes critiques de sécurité ferroviaire", a déclaré Mme Homendy.

La législation imposerait des procédures de sécurité renforcées pour les trains transportant des matières dangereuses, ainsi que l'installation de détecteurs de défauts en bord de voie, la présence d'un équipage d'au moins deux personnes et une augmentation des amendes en cas d'infraction.

L'Association of American Railroads, qui représente les principales compagnies ferroviaires, a déclaré après le vote que le projet de loi comprenait "des obligations superflues sous le prétexte de la sécurité, qui ne feront qu'augmenter les coûts sur l'ensemble du réseau de fret et de la chaîne d'approvisionnement au sens large, sans apporter de bénéfice avéré en matière de sécurité".