Une commissaire de la FTC nommée procureure intérimaire dans l'Utah

Melissa Holyoak, commissaire de la FTC, a été nommée procureure intérimaire du district de l'Utah, a annoncé la FTC lundi.

Mme Holyoak a été nommée à ce poste par la procureure générale Pam Bondi et son dernier jour en tant que commissaire était lundi, a indiqué la FTC dans un communiqué.