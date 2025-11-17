Une commissaire de la FTC nommée procureure intérimaire dans l'Utah

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Melissa Holyoak, commissaire de la FTC, a été nommée procureure intérimaire du district de l'Utah, a annoncé la FTC lundi.
Mme Holyoak a été nommée à ce poste par la procureure générale Pam Bondi et son dernier jour en tant que commissaire était lundi, a indiqué la FTC dans un communiqué.
