Une autorité de surveillance met en garde contre les risques liés au renforcement des liens entre les banques et le secteur du crédit privé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le FSB met en garde contre la hausse des défauts de paiement, la concentration et le manque de transparence sur le marché du crédit privé

* L'exposition des investisseurs particuliers et les risques de liquidité augmentent, les principaux gestionnaires d'actifs limitent les rachats

* HSBC fait état d'une perte de 400 millions de dollars liée à la faillite de Market Financial Solutions

(Ajout des commentaires de Bailey aux paragraphes 10 et 11. Modifications mineures) par Phoebe Seers

Les liens de plus en plus étroits entre le secteur du crédit privé, en pleine expansion, et les banques et gestionnaires d'actifs font peser des risques sur le système financier mondial, a déclaré mercredi un organisme de surveillance mondial, avertissant que certains indicateurs généraux laissent présager une hausse des défauts de paiement. Des signes de tensions sous-jacentes apparaissent dans le secteur du crédit privé – qui consiste généralement en des prêts accordés à des entreprises de taille moyenne par des établissements non bancaires –, notamment une hausse des défauts de paiement, tandis que le manque de transparence complique la surveillance pour les régulateurs et les investisseurs, a déclaré le Conseil de stabilité financière dans son rapport intitulé « Vulnérabilités du crédit privé ». Il a mis en garde contre la « retailisation » du crédit privé – en particulier aux États-Unis, où les fonds sont de plus en plus commercialisés auprès d’investisseurs particuliers fortunés – comme un facteur susceptible d’amplifier les risques. Sur la base de données de 2024, le CSF a estimé le marché du crédit privé entre 1.500 et 2.000 milliards de dollars, bien que l'Alternative Investment Management Association l'évalue à un montant plus élevé, soit 3.500 milliards de dollars. Le secteur s'est développé rapidement depuis la crise financière de 2007-2009, en partie en raison d'une réglementation bancaire plus stricte, mais les récentes faillites d'emprunteurs aux États-Unis et en Grande-Bretagne ont entraîné des pertes pour les créanciers et renforcé les inquiétudes concernant la faiblesse des normes de souscription. La plus grande banque européenne, HSBC HSBA.L , a annoncé cette semaine une perte inattendue de 400 millions de dollars liée à la faillite de la banque hypothécaire britannique Market Financial Solutions.

“L'écosystème du crédit privé se caractérise de plus en plus par des interconnexions de plus en plus étroites entre les gestionnaires d'actifs, les banques, les assureurs et les sociétés de capital-investissement”, a déclaré John Schindler, secrétaire général du FSB. “Les taux de défaut, bien qu’encore modérés, sont en hausse. Lorsque l’on inclut des mesures plus larges, telles que les défauts sélectifs et les échanges en difficulté, le tableau devient plus préoccupant”, a-t-il ajouté. Malgré une croissance récente, l'exposition bancaire globale reste faible, à moins de 0,5 % du total des actifs bancaires, a indiqué le FSB. Dans un article publié mercredi dans le Financial Times, le président du FSB, Andrew Bailey, a déclaré que si l'exposition directe des banques aux fonds est peut-être limitée, les liens indirects sont “étendus”.

“Ces multiples niveaux d’effet de levier à travers l’écosystème méritent un examen plus approfondi”, a déclaré Andrew Bailey. Le FSB a identifié des domaines nécessitant des travaux supplémentaires, notamment l'amélioration de la transparence et la réduction des lacunes en matière de données, l'évaluation des asymétries de liquidité et le partage des meilleures pratiques réglementaires.

PARTICIPATION CROISSANTE DES PARTICULIERS L'organisme de surveillance a souligné la participation croissante des particuliers, la part des investisseurs particuliers dans les actifs sous gestion étant passée de pratiquement zéro à environ 13 % au cours de la dernière décennie. John Schindler a averti que la prolifération des produits ouverts et semi-liquides – conçus pour attirer les capitaux des particuliers – pourrait créer des asymétries de liquidité, car les fonds proposent des rachats périodiques tout en détenant des actifs illiquides à long terme. Les gestionnaires de crédit privé KKR, Apollo, BlackRock et Blue Owl ont limité les rachats des investisseurs particuliers ces dernières semaines, alors que les sorties de capitaux s'intensifient. Le FSB a également mis en garde contre les risques de concentration, soulignant que cinq grands gestionnaires d'actifs représentent environ un tiers du total des engagements de prêt dans le crédit privé et le capital-investissement. Les interconnexions avec les assureurs se sont également accrues, avec environ 10 % des portefeuilles des assureurs vie estimés en crédit privé, contre environ 3 % pour les assureurs non-vie, a indiqué le FSB.