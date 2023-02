Une année record en 2022

Chiffre d’affaires en progression de 78%

Porté par la dynamique des activités de MY AGENCY, sa filiale ultra-luxe acquise en juin 20221, MYHOTELMATCH réalise sur 2022 un chiffre d’affaires de 7,8 M€ contre une année blanche l’an passé. 2022 représente pour MY AGENCY une année record puisque la société réalise un chiffre d’affaires annuel de 12,8 M€, en croissance de 78% par rapport à un CA 2021 de 7 M€, dépassant ainsi les 10 M€ de chiffre d’affaires annoncés en novembre 20222.

Activité en croissance de 50% sur le S2

Après un 1er semestre en progression de 122% (CA S1 de 5 M€), MY AGENCY a accéléré sa croissance sur le second semestre 2022 avec un chiffre d’affaires de 7,8 M€ contre 5 M€ au S2 2021, porté par l’augmentation du portefeuille clients de 10% et une croissance de 20% du panier moyen des dépenses par client. MY AGENCY a également concrétisé des contrats majeurs3 avec un acteur de la haute joaillerie et la prestigieuse agence d’architecture d’intérieur et de design, Pinto.