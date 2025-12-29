 Aller au contenu principal
Une année 2025 "record" pour les audiences de TF1
information fournie par Zonebourse 29/12/2025 à 14:07

Dans son point sur ses audiences annuelles, le groupe TF1 revendique une année 2025 record, estimant notamment que près de 17 milliards d'heures ont été passées à regarder ses contenus au cours de l'année qui s'achève.

"Dans ce contexte exceptionnel, le groupe TF1 réaffirme son statut d'acteur majeur de la pop culture en France", affirme la société, qui considère avoir confirmé cette année sa position de leader, "à la fois sur l'ensemble du public et auprès des jeunes générations".

Le groupe de télévision revendique ainsi 60 millions de téléspectateurs en moyenne chaque mois, soit 94% des Français, ainsi que 15 millions de jeunes entre 15 et 34 ans atteints chaque mois, soit 97% de cette tranche d'âge.

Concernant sa plateforme TF1 , le groupe de médias revendique 1,2 milliard d'heures vues sur l'année, près de 5 millions de streamers quotidiens et 37 millions de streamers mensuels (soit une hausse de 5 millions en un an).

