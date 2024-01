Une année 2024 rythmée par de nombreuses élections

Amundi

Ventes au détail américaines, inflation en zone euro, ralentissement de la croissance économique chinoise... Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

En 2024, des élections nationales se tiendront dans 40 pays, soit plus de 40 % de la population mondiale, voire environ 50% si l'on tient compte des élections au Parlement européen. Les Américains, Mexicains, Russes, Indiens et Indonésiens choisiront leurs dirigeants. Comme l'a montré la récente victoire de Donald Trump dans les caucus de l'Iowa, cette année sera probablement mouvementée.

Si la victoire du parti DPP aux élections taïwanaises, qui est fermement opposé à la politique de Pékin, n'a pas été une surprise, ce n'est pas le cas dans d'autres pays dans lesquels des sondages ont été réalisés.

Les résultats de ces élections devraient influencer la trajectoire économique et les relations internationales des grandes puissances telles que les États-Unis et l'Europe et des puissances émergentes, par exemple en Asie et en Amérique latine. Les investisseurs intéressés par les marchés émergents devraient donc prendre en compte les facteurs propres à chaque pays, tels que la stabilité politique, les finances publiques et la croissance économique.

