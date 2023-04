Une analyse dévoile les plus gros vendeurs à découvert de la Bourse de Paris

- GraniteShares, fournisseur de produits cotés (ETP), a analysé les actions françaises les plus vendues à découvert et les fonds les plus actifs en la matière à la Bourse de Paris. En s’appuyant sur la base de données Whale Wisdom qui scrute les documents transmis par les hedge funds, GraniteShares a identifié Citadel Advisors, fondé par Ken Griffin, comme le fonds détenant le plus grand nombre de positions à découvert sur des sociétés françaises cotées en date du 27 mars 2023. La firme a recensé 13 positions short actives. Marshall Wace et la filiale européenne de Citadel, Citadel Securities (Europe), figurent sur le podium avec respectivement dix et neuf positions à découvert actives.BlackRock et JP Morgan Chase comptent chacun six shorts sur des titres du marché français suivis par Qube Research & Technologies avec cinq shorts. Ako Capital et Greenvale Capital (quatre shorts chacun) ainsi que Catapult Capital Management et Melqart Asset Management (trois shorts chacun) complètent le top dix.Orpea, cible incontournable des shorteursDans la tourmente depuis plus d’un an, le groupe de maisons de retraite Orpea demeure la société française cotée la plus vendue à découvert avec 13,49% de ses actions faisant l’objet de shorts par sept sociétés de gestion. Au 27 mars 2023, Helikon Investments détenait la position courte la plus importante (5,95% des actions) sur Orpea. A lire aussi: Orpea : 51% des créanciers non sécurisés ont adhéré à l'accord de financement L’opérateur de satellites Eutelsat Communications est le deuxième titre le plus ciblé par les shorts. Sept sociétés de gestion vendent à découvert 10,05% des actions de la société. Casino, Alstom et Atos prennent aussi place dans le top cinq avec respectivement 6,78?%, 5,44?% et 5,15?% de leurs actions détenues à découvert par quatre, sept et cinq gestionnaires d’actifs. Parmi les autres valeurs françaises ciblées par les vendeurs à découvert, GraniteShares mentionne également CGG, Eurofins, Air France KLM, Ubisoft et Elis.Benoît Autier, co-fondateur et responsable des opérations de GraniteShares, note, dans un communiqué, «un intérêt croissant pour la vente à découvert d’actions françaises par des investisseurs sophistiqués utilisant des produits tels que les ETP».

Adrien Paredes-Vanheule