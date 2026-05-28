Une agence américaine pourrait bientôt cesser de traiter les vols internationaux à Newark, selon le secrétaire du DHS

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions aux paragraphes 3 à 12, photos) par David Shepardson

Le chef du département américain de la Sécurité intérieure a déclaré jeudi que l'administration Trump pourrait bientôt cesser de traiter les voyageurs internationaux et le fret à l'aéroport de Newark, car les forces de l'ordre locales n'apportent pas leur aide aux agents fédéraux de l'immigration dans le nord du New Jersey.

« Si la situation ne change pas, nous devrons prendre cette mesure assez rapidement », a déclaré le secrétaire Markwayne Mullin à l'émission « Fox and Friends » de Fox News, à propos de l'important hub de United Airlines UAL.O situé près de New York.

M. Mullin s'est plaint que la police locale ne garantissait pas aux agents fédéraux de l'immigration la possibilité d'entrer et de sortir d'un centre de détention du New Jersey, et a averti qu'il pourrait réaffecter les agents des douanes de l'aéroport. « Si les agents des douanes ne sont pas là pour traiter les vols internationaux, alors ces personnes, à l'atterrissage des avions, ne seront pas autorisées à entrer aux États-Unis », a déclaré M. Mullin.

Mardi, Mullin a déclaré que l'administration Trump élaborait des plans visant à cesser de traiter les voyageurs internationaux et le fret dans les principaux aéroports américains situés dans des « villes sanctuaires » qui ont refusé de coopérer avec la répression en matière d'immigration.

Cette mesure pourrait effectivement paralyser le trafic aérien international et le commerce dans les principaux aéroports des États démocrates, alors que des millions de touristes étrangers devraient affluer pour le coup d'envoi de la Coupe du monde de la FIFA le mois prochain.

La finale aura lieu le 19 juillet à East Rutherford, dans le New Jersey, à environ 12 miles de l’aéroport de Newark.

La semaine dernière, Reuters et d’autres médias ont rapporté que M. Mullin avait déclaré en privé à des responsables du secteur du voyage américain que son département pourrait choisir de suspendre les contrôles douaniers et d’immigration des voyageurs internationaux.

Le ministère américain de la Justice a publié une liste des villes et États dits « sanctuaires », qui comprenait de nombreuses villes dotées de grands aéroports internationaux, notamment Boston, Denver, Philadelphie, Chicago, Los Angeles, New York, Newark, Seattle et San Francisco.

M. Mullin avait pour la première fois proféré cette menace publiquement en avril.

Les démocrates affirment que des réformes sont nécessaires pour mettre un frein aux abus commis par l'Immigration and Customs Enforcement (ICE) et la Customs and Border Protection (CBP), notamment le meurtre de deux citoyens américains à Minneapolis en janvier.

L'Association américaine du voyage a déclaré que l'interruption des voyages internationaux dans les grands aéroports aurait des conséquences dévastatrices pour le secteur du voyage et les communautés qui dépendent des visiteurs étrangers.

Plus de 50 millions de voyageurs internationaux sont arrivés rien que dans les trois principaux aéroports de New York l'année dernière.