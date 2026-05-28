Une agence américaine pourrait bientôt cesser de traiter les vols internationaux à Newark

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Le chef du département américain de la Sécurité intérieure a déclaré jeudi que l'administration Trump pourrait bientôt cesser de traiter les voyageurs internationaux et le fret à l'aéroport de Newark, car les forces de l'ordre locales ne coopèrent pas avec les agents fédéraux de l'immigration dans le nord du New Jersey.

"Si la situation ne change pas, nous devrons prendre cette mesure assez rapidement", a déclaré le secrétaire Markwayne Mullin à l'émission "Fox and Friends" de Fox News, à propos de l'important hub de United Airlines UAL.O situé près de New York.