Under Armour : le repli des ventes devrait s'accentuer au 2ème trimestre
Le groupe de Baltimore a déclaré ce matin s'attendre à une baisse comprise entre 6% et 7% de son chiffre d'affaires au cours de son deuxième trimestre fiscal, qui a débuté en juillet, principalement sous l'effet du recul de son activité en Europe et en Asie.
Sur le premier trimestre de son exercice fiscal décalé, clos fin juin, le chiffre d'affaires a reculé de 4% pour s'établir à 1,1 milliard de dollars, en raison d'une baisse de 10% des ventes dans la région Asie-Pacifique et de 15% en Amérique Latine.
A la faveur du récent accès de faiblesse du dollar, la marge brute s'est améliorée de 0,7 point de pourcentage à 48,2%, aidée également par le raffermissement des prix de vente, ce qui n'a pas empêché le fabricant de vêtements, de chaussures et d'accessoires de sports d'essuyer une perte opérationnelle de trois millions de dollars sur la période.
Sa perte nette ressort, elle aussi, à trois millions de dollars.
Under Armour ne prévoit pas seulement une accentuation du recul de ses ventes sur le trimestre en cours, mais aussi une détérioration de sa marge brute, qui devrait se tasser de 3,4 à 3,6 points en raison notamment de l'impact des nouveaux droits de douane américains.
Le résultat opérationnel devrait quant à lui se situer entre l'équilibre et une perte susceptible d'atteindre dix millions de dollars.
A Wall Street, l'action Under Armour était attendue en baisse de plus de 11% vendredi à l'ouverture dans le sillage de toutes ces annonces.
Valeurs associées
|6,635 USD
|NYSE
|0,00%
