Under Armour en hausse grâce à une baisse des ventes moins importante que prévu
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 13:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 février - ** Les actions du fabricant de vêtements de sport Under Armour UAA.N ont augmenté d'environ 5 % à 6,58 $ avant le marché ** La société affiche une baisse moins importante que prévu de ses ventes au troisième trimestre, grâce à ses efforts de redressement et à une demande stable pendant la période des fêtes

** Le chiffre d'affaires trimestriel a baissé de 5% à 1,33 milliard de dollars, alors que les analystes estimaient qu'il avait baissé de 6,3% à 1,31 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Bénéfice ajusté surprise de 9 cents par action, contre une perte de 2 cents attendue par les analystes

** Le bénéfice ajusté par action pour l'exercice 2026 devrait se situer entre 10 et 11 cents, alors que l'objectif précédent était de 3 à 5 cents.

** En Amérique du Nord, nous pensons que le trimestre de décembre a marqué la phase la plus difficile de la réinitialisation de notre entreprise, et nous nous attendons à une plus grande stabilité à l'avenir alors que nous nous appuyons sur ces progrès à l'échelle mondiale", a déclaré le directeur général Kevin Plank

** Les actions ont baissé de 40 % en 2025

