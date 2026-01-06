Under Armour bondit après l'acquisition par Fairfax Financial d'une participation de 22 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 janvier - ** Les actions du fabricant de vêtements de sport Under Armour UAA.N ont bondi de 2,2 % à 5,54 $ avant le marché

** Fairfax Financial a révélé une participation importante en détenant ~42 millions d'actions UAA, soit 22% du total, au 30 décembre

** Le mouvement intervient alors que UAA cherche à rebondir après une année difficile, marquée par une séparation avec la star de la NBA Stephen Curry et une chute de 40% de l'action en raison d'une baisse des revenus

** L'action de l'UAA a baissé de 35,1 % au cours de l'année écoulée