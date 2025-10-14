 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 065,02
-0,15%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Un tribunal suisse révoque l'ordre de la FINMA d'annuler les obligations AT1 de Credit Suisse
information fournie par Reuters 14/10/2025 à 13:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Tribunal administratif fédéral suisse a révoqué mardi l'ordonnance du régulateur financier suisse FINMA de mars 2023 ordonnant l'annulation des instruments de capital Additional Tier 1 (AT1) de Credit Suisse, estimant que cette décision n'avait pas de base légale.

Le tribunal a estimé que les conditions contractuelles d'une annulation n'avaient pas été remplies et que les dispositions légales citées par la FINMA étaient trop vagues ou inconstitutionnelles pour justifier l'annulation, dans une décision partielle qui reste sujette à appel.

(1 $ = 0,8042 franc suisse)

Fusions / Acquisitions
Tension sur les banques

Valeurs associées

UBS GROUP
31,060 CHF Swiss EBS Stocks -0,89%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank