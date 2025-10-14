Un tribunal suisse révoque l'ordre de la FINMA d'annuler les obligations AT1 de Credit Suisse

Le Tribunal administratif fédéral suisse a révoqué mardi l'ordonnance du régulateur financier suisse FINMA de mars 2023 ordonnant l'annulation des instruments de capital Additional Tier 1 (AT1) de Credit Suisse, estimant que cette décision n'avait pas de base légale.

Le tribunal a estimé que les conditions contractuelles d'une annulation n'avaient pas été remplies et que les dispositions légales citées par la FINMA étaient trop vagues ou inconstitutionnelles pour justifier l'annulation, dans une décision partielle qui reste sujette à appel.

(1 $ = 0,8042 franc suisse)