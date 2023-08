Un tribunal russe interdit à UBS et Credit Suisse de vendre leurs filiales locales

- Un tribunal de Moscou a interdit à UBS et à son rival récemment acquis Credit Suisse de vendre leurs participations dans leurs filiales russes, rapporte Reuters sur la base de documents juridiques que l’agence a pu lire.Cette décision fait suite à un recours de Zenit Bank, qui a assuré devant le tribunal que les filiales russes d’UBS et Credit Suisse se préparaient à fermer. Une telle éventualité risquerait de faire perdre à Zenit Bank le bénéfice d’un remboursement de prêt accordé en octobre 2021. Ce prêt avait été consenti à l’occasion d’une syndication en faveur de la firme agricole luxembourgeoise Intergrain, dont Credit Suisse était l’agent de crédit. Zenit avait transféré près de 20 millions de dollars pour Intergrain, mais suite aux sanctions occidentales qui ont touché les établissements russes en mars 2022, dont Zenit, Credit Suisse avait indiqué à Zenit qu’il ne pourrait pas lui transférer l’argent des remboursements périodiques. Toujours selon ces documents, la banque Zenit a demandé au tribunal de saisir les fonds russes appartenant à UBS et au Crédit suisse et d’interdire la cession d’actions. La demande de Zenit de saisir les fonds n’a pas été acceptée et une nouvelle audience est prévue le 14 septembre.

