Un tribunal néerlandais accorde à Meta un délai supplémentaire pour modifier les paramètres de la ligne de temps

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un tribunal néerlandais a donné mardi à Meta Platforms META.O jusqu'à la fin de l'année pour fournir aux utilisateurs de Facebook et d'Instagram un moyen plus simple de se désengager des timelines algorithmiques - le genre de timelines qui affichent des contenus recommandés basés sur le profilage de l'utilisateur.

Au début du mois, le tribunal de district d'Amsterdam avait donné deux semaines à Meta pour effectuer les changements, estimant que certains éléments de la conception des deux plateformes n'étaient pas conformes à la loi sur les services numériques de l'Union européenne.

Cette loi vise à permettre aux utilisateurs de mieux contrôler la manière dont le contenu leur est présenté et dont leurs données sont utilisées.

Le tribunal a ordonné à Meta d'offrir aux utilisateurs un moyen "direct et simple" de se désengager d'une ligne de temps contenant des contenus recommandés.

Il a également décidé que le choix des utilisateurs pour une chronologie ou une autre ligne de temps non profilée devait rester en vigueur, ce qui signifie que si un utilisateur choisit de ne pas utiliser le flux algorithmique, ce choix doit être maintenu.

Meta a fait appel du verdict et a demandé un délai supplémentaire pour procéder aux ajustements, délai auquel elle est toujours tenue dans l'attente de l'appel.

Le nouveau délai est désormais fixé au 31 décembre, l'audience de l'appel étant prévue pour le 26 janvier 2026.