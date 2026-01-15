Un tribunal indien doit se prononcer sur l'accord conclu par Tiger Global avec Walmart en 2018 dans le cadre d'une affaire fiscale emblématique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La plus haute juridiction indienne doit décider jeudi si des taxes doivent être prélevées sur la vente par la société d'investissement américaine Tiger Global de sa participation de 1,6 milliard de dollars dans Flipkart à Walmart WMT.O en 2018, dans ce qui pourrait être une décision historique sur l'utilisation de la convention fiscale internationale par les entreprises.

Suivi de près par les investisseurs étrangers, le litige porte sur la manière dont Tiger Global a utilisé la convention fiscale entre l'Inde et Maurice pour réclamer des exonérations fiscales et sur les objections farouches de New Delhi à cet égard. La décision aura des répercussions sur la manière dont l'Inde applique les principes fiscaux dans les transactions transfrontalières.

"Cette décision est susceptible de redéfinir la loi sur l'interprétation des traités", a déclaré Mukesh Butani, associé directeur du cabinet d'avocats indien BMR Legal, qui conseille ses clients sur les lois et les traités fiscaux internationaux.

Tiger Global et les autorités fiscales indiennes sont engagées dans un bras de fer juridique au sujet de la vente en 2018 de sa participation dans la société indienne de commerce électronique Flipkart à Walmart pour une valeur de 144,4 milliards de roupies (1,6 milliard de dollars). La transaction faisait partie de l'acquisition de Flipkart par la société américaine de vente au détail pour 16 milliards de dollars cette année-là.

La participation vendue à l'époque, 17 % selon les médias locaux, était détenue par les unités de Tiger Global à Maurice.

Alors que les autorités fiscales indiennes ont affirmé que Tiger Global avait utilisé à tort le traité d'évitement fiscal Inde-Maurice pour ne pas payer d'impôt sur ses bénéfices, la société d'investissement a fait valoir qu'elle pouvait le faire car le traité exemptait ce type de transaction.

Les autorités fiscales affirment que les unités de Tiger Global Mauritius n'ont servi que d'intermédiaire pour Tiger Global U.S. - une description que la société d'investissement juge incorrecte.

La Cour suprême est saisie de l'affaire depuis janvier 2025, les autorités fiscales indiennes ayant contesté une précédente décision de la Haute Cour de Delhi, qui était favorable à Tiger Global et n'avait relevé aucun acte répréhensible.

Walmart est en concurrence avec Amazon AMZN.O sur le marché florissant du commerce électronique en Inde, où les achats en ligne ont connu un véritable essor ces dernières années. Walmart n'a pas commenté l'affaire.