Un think tank pour accélérer la transformation vers la finance durable se lance

(NEWSManagers.com) - Le cabinet de conseil spécialisé dans la finance Ailancy a annoncé, ce mardi, le lancement du think tank « Ambitious Finance » dont l'objectif est de « proposer des réponses opérationnelles permettant d'accélérer la transformation vers une finance durable ».

Ces réponses opérationnelles devraient émerger à partir du troisième trimestre 2022 au travers des sept thématiques suivantes :

L'état des lieux des pratiques et la maturité des acteurs français en matière de finance durable au regard de la trajectoire fixée par la communauté internationale en 2015, du contexte géopolitique et de la crise énergétique actuelle ;

Les innovations sur les marchés financiers qui permettent le financement par le privé des engagements net-zéro et de décarbonation de l'économie en collaboration avec les acteurs publics en France, en Europe et dans le monde ;

Le rôle de l'épargnant individuel dans la réorientation des capitaux vers des activités durables face à la complexité des exigences règlementaires ESG et la perception d'un manque de clarté et de crédibilité de certaines offres d'épargne durable actuelles ;

Peut-on donner une définition satisfaisante des activités durables ? Est-il réaliste de les mesurer et de les comparer ? Quid des activités en transition et de la prise en compte conjointe des objectifs environnementaux et sociaux ?

De l'extra-financier aux risques financiers avérés liés au climat et au capital naturel. De l'intégration par les fonctions Finance et Risques aux solutions apportées par l'assurance pour la gestion des risques émergents ;

Comment emmener les entreprises non cotées et de plus petites tailles, souvent moins concernées par les exigences de transparence mais qui représentent une part importante de l'exposition des banques aux risques ESG ?

La data au cœur de la transformation durable des acteurs financiers avec ses challenges de normalisation, de production, de qualité, d'interprétation et d'intégration réelle aux processus de décisions.

Les travaux d'Ambitious Finance mêleront entretiens avec des leaders d'opinion et ateliers de travail réunissant plus de 150 acteurs du secteur financier. Ils seront remis au gouvernement et au marché au cours du dernier trimestre 2022.