Un sénateur démocrate demande à la coentreprise américaine de TikTok et à Oracle de répondre à des questions sur les mesures de sécurité de la plateforme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, le sénateur démocrate Ed Markey a demandé à la coentreprise américaine de TikTok et à Oracle de répondre à des questions concernant la sécurité des données des utilisateurs américains de la plateforme de vidéos courtes, ainsi que les mesures prises pour empêcher toute manipulation étrangère de son algorithme de recommandation de contenu.

En janvier, ByteDance, la société chinoise propriétaire de TikTok, a finalisé un accord visant à créer une coentreprise à majorité américaine qui sécurisera les données américaines, afin d'éviter une interdiction aux États-Unis de l'application de vidéos courtes utilisée par plus de 200 millions d'Américains.

Le géant du cloud computing Oracle ORCL.N est l'un des trois investisseurs gestionnaires de la coentreprise TikTok USDS. En janvier, TikTok a déclaré que la coentreprise allait réentraîner, tester et mettre à jour l'algorithme de recommandation de contenu de TikTok à partir des données des utilisateurs américains, et que cet algorithme sera sécurisé dans le cloud américain d'Oracle.