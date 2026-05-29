Un sénateur américain fait pression sur la coentreprise américaine de TikTok et sur Oracle concernant la protection des données des utilisateurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (TikTok, Oracle et la Maison Blanche n'ont pas fait de commentaire dans l'immédiat; plus d'informations issues des lettres aux paragraphes 4 à 11) par David Shepardson

Vendredi, le sénateur démocrate américain Ed Markey a officiellement demandé à la coentreprise américaine nouvellement créée par TikTok et au géant du cloud computing Oracle ORCL.N d'expliquer comment ils protègent les données personnelles des utilisateurs américains et empêchent des entités étrangères d'influencer les vidéos qui leur sont présentées sur l'application. Cette initiative intervient quatre mois après que ByteDance, le propriétaire chinois de TikTok, a finalisé un accord visant à transférer le contrôle des données et des opérations de l’application aux États-Unis à la coentrepriseTikTok USDS, dans le but d’éviter une interdiction gouvernementale de la plateforme, qui est utilisée par plus de 200 millions d’Américains.

“L'accord de cession a conduit le Congrès et le peuple américain à se demander, à juste titre, si l'accord conclu par le président Trump concernant TikTok constitue un risque pour la sécurité nationale”, a déclaré Markey dans des lettres adressées à Oracle et à TikTok USDS.

Oracle est l'un des trois investisseurs gestionnaires de la coentreprise TikTok USDS. En janvier, TikTok a déclaré que la coentreprise allait réentraîner, tester et mettre à jour l'algorithme de recommandation de contenu de TikTok à partir des données des utilisateurs américains, et que cet algorithme serait sécurisé dans le cloud américain d'Oracle.

TikTok USDS, Oracle et la Maison Blanche n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les législateurs ont fait part de leur frustration face au manque de détails concernant la transaction, mais n’ont pas encore tenu d’audiences. Le président Donald Trump a choisi de ne pas appliquer une loi adoptée en avril 2024 exigeant que ByteDance vende ses actifs américains d’ici janvier prochain sous peine d’interdiction – une mesure confirmée par la Cour suprême. ByteDance a déclaré que TikTok USDS Joint Venture LLC protégerait les données, les applications et les algorithmes des utilisateurs américains grâce à des mesures de confidentialité des données et de cybersécurité. L'entreprise a divulgué peu de détails concernant cette cession.

Markey a demandé à Oracle et à TikTok USDS de publier des détails sur “la manière dont ils se protègent contre les risques pour la sécurité nationale, y compris une éventuelle manipulation algorithmique orchestrée par la Chine”. Il a également exhorté Oracle à préciser les termes contractuels de l'examen du code source sous-jacent de ByteDance .

L'accord prévoit que des investisseurs américains et internationaux détiendront 80,1 % de la coentreprise, tandis que ByteDance en détiendra 19,9 %. En septembre, Reuters a rapporté, citant des sources, que ByteDance conserverait la propriété des activités commerciales de TikTok aux États-Unis, mais céderait le contrôle des données, du contenu et de l'algorithme de l'application à la coentreprise.