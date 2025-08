Un rebond logique est attendue sur les places européennes

(AOF) - Les indices européens devraient rebondir ce matin à l’ouverture après leurs fortes baisses de vendredi, dues notamment aux mauvais chiffres de l’emploi américain du mois de juillet. Au niveau de la macro-économie, la séance sera plutôt calme et marquée par quelques indicateurs comme la confiance des consommateurs des investisseurs dans la zone euro et les commandes à l'industrie aux États-Unis. À noter que la Bourse de Londres sera fermée aujourd’hui. Selon les futurs sur indices, le CAC 40 devrait débuter la journée sur un gain d’environ 0,80 %.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

BNP Paribas

L’Autorité bancaire européenne a publié les résultats du test de résistance auquel ont été soumis les banques européennes. Ces tests ont été réalisés en coordination avec la Banque centrale européenne (BCE), le Mécanisme de surveillance unique (MSU) et le Comité européen du risque systémique (CERS). BNP Paribas a démontré un haut niveau de résilience lors du test, avec une perte maximale du ratio CET1 fully loaded par rapport au point de départ de -235 points de base, soit une amélioration significative par rapport aux -398 points observés lors de l’exercice 2023.

Bonduelle

Le chiffre d'affaires du groupe Bonduelle pour l'exercice 2024-2025 (clos le 30 juin 2025), s'établit à 2,203 milliards d'euros soit un repli de 0,8% en données comparables et de 0,9% en données publiées par rapport à l'exercice 2023-2024. Malgré une légère baisse de l'activité sur l'exercice, le groupe confirme son objectif de stabilité de la rentabilité opérationnelle courante, en ligne avec son plan de transformation "Transform to win", grâce à la poursuite du redressement des activités nord-américaines, la bonne tenue des activités en Eurasie et un strict programme de maîtrise des coûts.

Clariane

Clariane a placé avec succès une émission obligataire additionnelle dans le cadre de l’emprunt obligataire venant à maturité le 27 juin 2030 pour un montant de 100 millions d’euros, avec un coupon annuel de 7,875%. Le montant total de la souche obligataire est ainsi porté à 500 millions d’euros. La société spécialisée dans les maisons de retraite médicalisées précise que le produit net de cette émission sera affecté au refinancement de son endettement existant, y compris le remboursement des OCEANE.

NRJ Group

Les comptes semestriels de NRJ Group se sont sensiblement dégradés en raison d’un contexte publicitaire moins favorable que prévu et par le renforcement de la grille des programmes en Radio. Partant, le chiffre d’affaires hors échanges a reculé de 2,5 %, à 154,8 millions d’euros, tandis que l’Ebitda (toujours hors échanges) a fondu de 23,8 %, à 25,3 millions d’euros. Le résultat opérationnel a quasiment diminué de moitié (-47,4 %), à 10 millions d’euros.

Les chiffres macroéconomiques

10h30 en zone euro

Confiance des consommateurs en juillet

16h00 aux Etats-Unis

Commandes à l'industrie en juin

Sur le marché des devises, l'euro est en léger repli (-0,16 %) face au billet et se négocie à 1,1572 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont nettement reculé, pénalisés par les publications de résultats d'entreprises mitigés, les nouvelles taxes américaines et des données décevantes sur l’emploi américain en juillet. Donald Trump a signé hier soir un décret imposant une hausse des droits de douane pour plusieurs dizaines de pays comprise entre 10 et 41%. Les nouvelles surtaxes prendront effet le 7 août et non le 1ᵉʳ août comme prévu au départ. Le CAC 40 a cédé 2,91% à 7546 points, enregistrant une deuxième séance de suite dans le rouge. L'Eurostoxx 50 a perdu 2,69% à 5177 points.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont subi de lourds dégagements, à l’instar de leurs homologues européens. Tous ont été pénalisés par la signature de décrets par Donald Trump instaurant une hausse des droits de douane avec les pays qui n’ont pas encore d’accord commercial avec les États-Unis. Les investisseurs ont également peu apprécié les données de juillet du rapport mensuel sur l’emploi américain, d’autant que les chiffres de mai et juin ont été fortement révisés à la baisse. Le Dow Jones a cédé 1,23 %, le Nasdaq a perdu 1,96 % et le S&P 500 s’est affaissé de 1,60 %.