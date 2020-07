Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un rassemblement pour le droit de manifester dispersé à Athènes Reuters • 09/07/2020 à 21:05









ATHENES, 9 juillet (Reuters) - La police grecque a fait usage de gaz lacrymogène jeudi pour disperser une dizaine de milliers de personnes rassemblées devant le Parlement pour dénoncer un projet de loi visant à réglementer les manifestations. Plusieurs cocktails Molotov avaient auparavant été lancés en direction des forces de l'ordre. Le projet de loi présenté par le gouvernement conservateur propose de limiter le droit de manifester et autorise les pouvoirs publics à interdire les rassemblements s'ils jugent qu'ils menacent la sécurité publique. Il tient par ailleurs les organisateurs pour responsables des dommages occasionnés par les manifestants. Le sujet est sensible en Grèce, où le droit de manifester est inscrit dans la constitution. (Alkis Konstantinidis et Lefteris Papadimas, version française Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.