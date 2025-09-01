Un rapport australien soulève des inquiétudes concernant le logiciel de vérification de l'âge avant l'interdiction de l'utilisation des réseaux sociaux par les adolescents

Un rapport commandé par le gouvernement australien indique qu'un logiciel d'estimation de l'âge basé sur le selfie pourrait permettre d'appliquer une interdiction des médias sociaux pour les adolescents, mais note que certains groupes ont connu des niveaux "inacceptables" d'inexactitude, ce qui soulève des inquiétudes quant à la mise en œuvre de ce logiciel en décembre.

Le rapport, publié lundi par le gouvernement, indique que les produits d'estimation de l'âge à partir de photos sont globalement précis, rapides et respectueux de la vie privée, mais note une aggravation des résultats pour les personnes proches de l'âge minimum de 16 ans.

Ces conclusions laissent présager une expérience mitigée après l'entrée en vigueur de l'interdiction en décembre: Les Caucasiens ayant dépassé de trois ans l'âge limite peuvent s'attendre à des perturbations minimes, mais les non-Caucasiens et les adolescentes seront confrontées à des difficultés.

L'expérience risque également d'être plus compliquée pour les plateformes de médias sociaux, d'Instagram (Meta) à YouTube (Alphabet), qui, en vertu de la loi, doivent montrer qu'elles prennent des mesures raisonnables pour bloquer les utilisateurs de moins de 16 ans, sous peine d'une amende pouvant atteindre 49,5 millions de dollars australiens (32 millions de dollars américains).

L'essai a révélé une grande précision pour les personnes de plus de 19 ans, mais celles qui se trouvent jusqu'à trois ans de part et d'autre de la limite se trouvent dans une "zone grise où l'incertitude du système est plus élevée".

Les utilisateurs âgés de 16 ans avaient 8,5 % de chances d'être considérés comme mineurs, et il pourrait donc être nécessaire de les "orienter vers des méthodes d'assurance supplémentaires, telles que la vérification de l'identité ou le consentement parental", selon le rapport.

"Bien que les systèmes soient généralement performants pour les différents groupes d'utilisateurs, certains ont montré une précision réduite pour les adultes plus âgés, les utilisateurs non caucasiens et les individus présentant un sexe féminin proches des seuils politiques", ajoute le rapport.

Les experts en médias sociaux ont déclaré que le rapport soulevait des questions quant à l'efficacité de l'interdiction en trois mois.

"Il semble qu'il y ait beaucoup de variations dans la précision", a déclaré Justine Humphry, chercheuse en médias à l'Université de Sydney, spécialisée dans la sécurité en ligne.

"Ces variations sont préoccupantes, compte tenu du calendrier serré pour l'introduction d'un système qui devra être solide et opérationnel d'ici la fin de l'année", a-t-elle ajouté.

La ministre de la Communication, Anika Wells, a déclaré que le rapport prouvait que "bien qu'il n'y ait pas de solution unique pour garantir l'âge, cet essai montre qu'il existe de nombreuses options efficaces et, surtout, que la vie privée des utilisateurs peut être sauvegardée".

