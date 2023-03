Un rallye à bout de course : dichotomie entre les marchés et l’économie

Les marchés sont en train d’évaluer la politique monétaire des banques centrales à un moment où l’inflation est élevée (mais ralentit) et où les inquiétudes sur la croissance économique persistent.

Découvrez les vues d'investissement d'Amundi pour mars en 1 minute !

Malgré une hausse des marchés boursiers aux États-Unis et en Europe cette année, les perspectives économiques mondiales restent, à quelques exceptions près, assez faibles. Il est donc souhaitable de rester défensif sur les actifs risqués et de rester diversifié en cette période d'incertitude.

Principaux thèmes à surveiller

Casse-tête non résolu de l'inflation (1) et de la croissance

Les marchés sont en train d'évaluer la politique monétaire des banques centrales (2) à un moment où l'inflation est élevée (mais ralentit) et où les inquiétudes sur la croissance économique persistent. Ces facteurs exercent des pressions à la hausse et à la baisse sur les rendements des obligations d'État, soulignant la nécessité d'une gestion très active des obligations. Nous sommes légèrement positifs sur les bons du Trésor américain (3) et prudents sur l'Europe dans son ensemble.

Rendements attrayants des obligations d'entreprises, mais priorité à la qualité

Les obligations d'entreprises peuvent offrir des rendements attrayants aux investisseurs, mais il est nécessaire de se concentrer sur la qualité, compte tenu du contexte de ralentissement économique et de la hausse des coûts de financement pour les sociétés. Nous apprécions donc les segments de première qualité tels que l'investment grade (4) de l'UE et, dans cette catégorie, les financières. En revanche, nous évitons les entreprises risquées et lourdement endettées.

Les valorisations chères imposent un positionnement équilibré sur les actions

Nous constatons des valorisations trop chères dans certains secteurs, notamment de croissance, alors qu'ailleurs, les prix sont attrayants et justifient le potentiel de gains futurs. Il convient donc, en adoptant un positionnement globalement prudent, de mettre l'accent sur de telles entreprises, notamment dans les segments value (5), qualité et dividendes des États-Unis et d'Europe.

Explorer plus en profondeur les marchés émergents

L'univers des pays émergents attire notre attention par l'amélioration de son profil de croissance, le ralentissement des hausses de taux dans les pays développés et l'évolution de la dynamique du dollar. Il convient d'adopter une approche sélective de la dette des pays émergents, par exemple en Amérique latine et des actions, notamment en Chine.

Tirer parti d'un monde fragmenté grâce aux obligations d'entreprises

Les pressions sur les bénéfices appellent à la prudence, mais il faut chercher à tirer parti des tendances divergentes à l'échelle mondiale, sans accroître les risques. Par exemple, nous sommes optimistes sur les pays émergents, en particulier sur les actions chinoises et sur les opportunités de revenu offertes par les obligations des pays émergents. Dans les marchés développés, nous privilégions les obligations d'entreprises de haute qualité, en Europe et aux États-Unis, de sociétés présentant des bilans solides et une sensibilité ESG. En ce qui concerne les obligations d'État, si les bons du Trésor américain sont susceptibles d'offrir un potentiel de protection du portefeuille, la flexibilité et l'agilité restent essentielles. En revanche, nous sommes globalement prudents sur les actions, mais nous apprécions les entreprises de qualité disposant d'un fort pouvoir de fixation des prix aux Etats-Unis et en Europe (6). On notera qu'il convient de s'appuyer sur des actifs tels que l'or et le pétrole afin de rester diversifié et de chercher à générer des rendements corrigés de l'inflation.

Lexique :

1. Inflation : hausse générale des prix des biens et services en circulation dans un pays et sur une période donnée. L'inflation se traduit par un phénomène d'augmentation générale des prix et peut ainsi entraîner une baisse du pouvoir d'achat et de la monnaie.

2. Banque centrale : institution publique qui gère la monnaie d'un pays ou d'un groupe de pays et contrôle la masse monétaire, c'est-à-dire la quantité de monnaie en circulation. Le principal objectif de nombreuses banques centrales est la stabilité des prix. Dans certains pays, les banques

centrales sont tenues par la loi d'agir en faveur du plein emploi.

3. Bons du Trésor américain (également appelés Treasuries ou Treasurys) : instruments de dette publique émis par le Département du Trésor des États-Unis pour financer les dépenses publiques comme alternative à la fiscalité.

4. Investment grade : caractérise les titres émis par un émetteur de titres de créances négociables (bons du Trésor…) ou d'obligations dont la notation Standard & Poor's est supérieure ou égale à BBB-. Les obligations « investment grade » sont considérées par les différentes agences

de notation comme présentant un faible risque de non-remboursement. AAA est la meilleure note possible pour un émetteur « investment grade ».

5. Value : actions de sociétés dont le cours de bourse est inférieur à leur valeur intrinsèque, sur la base de leurs actifs et de leur capacité bénéficiaire à long terme, autrement dit actions sous-évaluées.

6. Pouvoir de fixation des prix : capacité d'une entreprise à augmenter les prix de ses produits ou services sans provoquer de baisse des ventes. Cela peut être le résultat de la demande élevée pour les produits de l'entreprise, de la rareté de ses produits ou de son monopole sur un marché.

Les entreprises avec un pouvoir de fixation des prix élevé peuvent généralement augmenter leurs marges bénéficiaires et leurs profits.