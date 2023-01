Un profit warning qui ramène Ubisoft sept ans en arrière en Bourse

Un événement organisé par Ubisoft (Crédit: / Ubisoft)

Les objectifs lourdement révisés à la baisse mercredi après clôture sont logiquement sanctionnés ce jeudi matin.

Déception sur les ventes de Mario + Lapins Crétins® : Sparks of Hope et de Just Dance 2023 durant les fêtes, arrêt du développement de trois projets (non-annoncés), dépréciation d'environ 500 millions d'euros de recherche et développement capitalisée, nouveau report du lancement de Skull and Bones, désormais prévu pour l'exercice 2023-2024, révision, en conséquence, des objectifs 2022-2023... Le communiqué d'Ubisoft de mercredi soir avait de quoi jeter un froid et le titre perd environ 20% jeudi matin.

Ubisoft table désormais sur une croissance des ventes d'environ 725 millions d'euros au troisième trimestre (contre 830 millions précédemment). Pour l'ensemble de l'exercice en cours, le chiffre d'affaires devrait reculer 10%, alors que le groupe anticipait jusqu'ici une croissance de 10%. Le résultat opérationnel (non IFRS) est désormais annoncé en perte de 500 millions, contre un objectif de bénéfice de 400 millions auparavant.

Le titre avait déjà chuté les jours précédents dans la foulée d'un autre profit warning, celui du britannique Frontier Developments, qui lui-même s'était effondré de 43% à la Bourse de Londres lundi. Les ventes décevantes de son jeu phare F1 Manager 2022 lors des fêtes de Noël ne lui permettront pas d'atteindre le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel attendus par le consensus pour l'exercice en cours (clôture fin mai).

Plusieurs analystes financiers ont coupé leurs objectifs, voire abaissé leur recommandation à « neutre ». Ces annonces sont d'autant plus décevantes qu'elles s'ajoutent à un flot de mauvaises nouvelles au cours de l'année 2022, et notamment la perte d'un intérêt spéculatif après l'accord conclu par la famille Guillemot avec le géant chinois Tencent. Néanmoins, à ce prix, il nous paraît trop tard pour vendre. On peut se positionner pour jouer le redressement et le retour au bénéfice lors du prochain exercice : le groupe, qui prévoit une réduction de ses coûts non-variables de plus de 200 millions en deux ans, vise un résultat opérationnel de 400 millions d'euros.