Un Professionnel des Médias et du Marketing rejoint le Conseil d'administration de Rapid Nutrition

Jeff Reingold, professionnel de longue date du cinéma et de la télévision, qui partage une double passion pour la santé et le bien-être a rejoint le conseil d'administration de Rapid Nutrition (Euronext Growth: ALRPD) en tant que directeur non exécutif. Rapid Nutrition est une société de soins de santé naturels axée sur la nutrition sportive, la gestion de l'alimentation et les produits des sciences de la vie avec une distribution mondiale étendue.



Basé à Sydney, Reingold possède une vaste expérience dans les médias et le marketing pour entreprises et organisations internationales. Il réussit à toucher un large public, à promouvoir des marques et à filmer en mettant l'accent sur la santé et le bien-être, ce qui sera un “excellent atout afin de fournir aux actionnaires et aux clients un meilleur aperçu de nos marques et activités”, a déclaré Simon St.Ledger, PDG de Rapid Nutrition.



Reingold a lancé sa carrière en Amérique du Nord, un marché clé pour la nutrition rapide, travaillant pour Metro-Goldwyn-Mayer/United Artists. Il a collaboré sur d’importants films, notamment "Thelma et Louise", "License to Kill" et " Rocky V”, entre autres.