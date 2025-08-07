 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Un procès accuse Apple d'avoir volé des secrets commerciaux pour créer Apple Pay
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 23:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

Apple AAPL.O a été poursuivi par une société texane qui accuse le fabricant de l'iPhone d'avoir volé sa technologie pour créer son lucratif portefeuille mobile Apple Pay.

Dans une plainte rendue publique jeudi, Fintiv a déclaré que les principales caractéristiques d'Apple Pay étaient basées sur la technologie développée par CorFire, que Fintiv a achetée en 2014, et qui est maintenant utilisée dans des centaines de millions d'iPhones, d'iPads, d'Apple Watches et de MacBooks.

Apple n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Fintiv, basée à Austin, au Texas, a déclaré qu'Apple avait tenu plusieurs réunions en 2011 et 2012 et conclu des accords de non-divulgation avec CorFire dans le but d'obtenir une licence pour sa technologie de portefeuille mobile, afin de capitaliser sur la demande en forte croissance pour les paiements sans contact.

Au lieu de cela, et avec l'aide des employés de CorFire qu'elle a débauchés, Apple a utilisé la technologie et les secrets commerciaux pour lancer Apple Pay aux États-Unis et dans des dizaines d'autres pays, à partir de 2014, selon la plainte.

Fintiv a également déclaré qu'Apple a dirigé une entreprise de racket informelle en utilisant Apple Pay pour générer des frais pour les émetteurs de cartes de crédit tels que Bank of America, Capital One, Citigroup, JPMorgan Chase et Wells Fargo, et les réseaux de paiement American Express, Mastercard et Visa.

"Il s'agit d'un cas de vol d'entreprise et de racket aux proportions monumentales, qui a permis à Apple, dont le siège est à Cupertino, en Californie, de générer des milliards de dollars de revenus sans payer à Fintiv "un seul centime", selon la plainte.

Dans une déclaration, l'avocate de Fintiv, Marc Kasowitz, a qualifié la conduite d'Apple d'"un des exemples les plus flagrants de malversation d'entreprise" qu'il ait vu en 45 ans de pratique du droit.

Le procès intenté devant le tribunal fédéral d'Atlanta vise à obtenir des dommages-intérêts compensatoires et punitifs pour violation des lois fédérales et géorgiennes sur les secrets commerciaux et sur la lutte contre le racket, y compris la loi RICO.

Apple est le seul défendeur. CorFire était basée à Alpharetta, en Géorgie, dans la banlieue d'Atlanta.

Le 4 août, un juge fédéral d'Austin a rejeté le procès en contrefaçon de brevet intenté par Fintiv à l'encontre d'Apple, quatre jours après avoir rejeté certaines des demandes de Fintiv, comme le montrent les archives judiciaires.

Fintiv a accepté le rejet et prévoit de "faire appel sur la base du dossier existant".

L'affaire est Fintiv Inc v Apple Inc, U.S. District Court, Northern District of Georgia, No. 25-04413.

