Un premier semestre en demi-teinte pour la gestion active en Europe

Une gestion active européenne à la traîne. Deux fois par an depuis 2014, Spiva Europe Scorecard de S&P Dow Jones révèle les performances des fonds européens gérés activement par rapport à leurs indices de référence. Cette édition sur le premier semestre 2023 annonce un début d’année compliqué pour les gérants européens adeptes de la gestion active. Plus d’un quart des 22 catégories examinées par Spiva comptent au moins 90?% de fonds actifs qui ont sous-performé leur indice de référence. La situation demeure plus réjouissante du côté des véhicules obligataires, aucune catégorie n’ayant enregistré des taux de sous-performance supérieurs à 90?%.

Contrairement aux pertes importantes enregistrées l’année précédente, la plupart des indices de référence internationaux ont connu une reprise au cours du premier semestre 2023. Cela n’a pas aidé la gestion active.

Globalement, sur ce premier semestre, 72?% des fonds d’actions européennes libellés en livres sterling et 76?% des véhicules d’actions européennes libellés en euros ont sous-performé le S&P Europe 350. Plus précisément, sur la même période, les gérants spécialisés sur les actions françaises, ceux dédiés aux actions italiennes et les spécialistes des actions espagnoles délivrent des contreperformances par rapport à leur indice de référence à dans respectivement 94?%, 96?% et 99?% des cas.

La bonne tenue des fonds obligataires

Petite éclaircie tout de même côté expertise obligataire. Le premier semestre aura été plus positif pour les gérants actifs de fonds d’obligations d’entreprises, que pour leurs homologues d’obligations d’Etat ou à haut rendement (High yield). Ainsi, seuls 54?% des fonds d’obligations corporate libellés en euros ont sous-performé l’indice iBoxx Euro Corporates, tandis que 79?% des fonds d’obligations à haut rendement ont sous-performé l’indice iBoxx Euro Liquid High Yield. De même, 81?% des gérants de fonds d’obligations d’Etat sous-performent ce premier semestre. Des résultats qui contrastent avec ceux des deux dernières années, au cours desquelles 52?% (2021) et 23?% (2022) des fonds d’obligations d'État enregistraient des contreperformances au regard de l’indice iBoxx Euro.

Maureen Songne