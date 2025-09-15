 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Un peu de vert à Paris avant une semaine chargée au niveau des banques centrales
information fournie par AOF 15/09/2025 à 08:13

(AOF) - Les places européennes sont attendues en hausse ce matin à l’ouverture. Selon les futures sur indices, le CAC 40 devrait débuter la semaine en hausse d’environ 0,20 %, malgré la décision, sans grande surprise, de Fitch d’abaisser la note de crédit à long terme de la France à A+, principalement à cause de l’augmentation de la dette publique. Les investisseurs surveilleront principalement cette semaine les décisions de politique monétaire de la Fed aux États-Unis, ainsi que les décisions des banques centrales du Japon et de l’Angleterre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Bic

Bic a annoncé la cooptation, par le conseil d'administration, de trois nouveaux administrateurs sur recommandation du comité des nominations, de la gouvernance et de la RSE. Rob Versloot, le nouveau directeur général de la société va faire son entrée à la place de Gonzague Bich en tant qu'administrateur. Albert Baladi va remplacer Jake Schwartz qui a décidé de quitter ses fonctions d'administrateur indépendant. Enfin, Geoffroy Bich va prendre la place de Timothée Bich qui également décidé de quitter ses fonctions.

Gecina

Gecina a annoncé la nomination de Marie Caniac au poste de directrice exécutive bureaux, à compter du 12 novembre 2025. Elle succèdera à Valérie Britay, et rejoindra le comité exécutif du groupe immobilier. Marie Caniac cumule plus de 15 ans d’expérience dans l’immobilier, en France et à l’international. Elle est actuellement chief operating officer chez Klépierre, qu’elle a rejoint en 2013. À ce poste, elle a orchestré les opérations à l’échelle européenne et accompagné la stratégie de performance durable du groupe.

Veolia

Au sein consortium composé de Marafiq et Lamar, Veolia a signé un accord historique avec SATORP (une coentreprise de Saudi Aramco et TotalEnergies) afin de mettre en œuvre un projet majeur de recyclage de l’eau. L’eau traitée est issue des effluents industriels complexes dans la ville industrielle de Jubail, le plus grand pôle pétrochimique du Moyen-Orient. Ce projet comprend notamment une usine de réutilisation de l’eau à la pointe de la technologie d’une valeur de 500 millions de dollars, et d’une envergure sans précédent, dont la construction a été confiée à Veolia et Orascom.

Virbac

Au premier semestre les résultats de Virbac ont été globalement en baisse. Le spécialiste de la santé animale a vu son résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions s’établir à 135 millions d’euros, contre 150,4 millions d’euros un an plus tôt. La marge correspondante a ainsi atteint 18,3 % du chiffre d’affaires contre 21,4%, un an plus tôt. Parallèlement, le résultat net consolidé a, pour sa part, reculé de 13,3 %, à 82,2 millions d’euros. Enfin, le chiffre d’affaires a augmenté de 5 %, à 738,3 millions d’euros.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs surveilleront à 11h, la balance commerciale de la zone euro de juillet. Puis, à 14h30, ils se concentreront sur l'indice manufacturier de la Fed de New York en septembre

Sur le marché des devises, l'euro est quasi-stable (-0,03 %) face au billet vert et se négocie contre 1,1729 dollar.

Hier à Paris

La Bourse de Paris a terminé la séance sur un très léger gain de 0,02 %, à 7 825,24 points et a surtout enchaîné cinq progressions consécutives, ce qui lui permet d’afficher un gain hebdomadaire de 1,96 %. Ailleurs en Europe, c'est la prudence qui a dominé. Si le FTSE a fini en baisse de 0,11 %, il a toutefois réussi à toucher un nouveau record historique en séance, et de son côté, l’EuroStoxx 50 est stable à 5 386 points. Aux États-Unis, les données préliminaires de septembre de l’indice de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan ont déçu. Le Dow Jones cède 0,39 % à 17h50.

Hier à Wall Street

Vendredi soir, les grands indices américains ont terminé en ordre dispersé après avoir battu plusieurs records au cours de la semaine. Le Dow Jones a perdu 0,59 %, à 45 834,22 points, le S&P 500 n’a reculé que de 0,05 %, à 6 584,29 points, alors que le Nasdaq Composite s’est adjugé 0,45 %, à 22 141,103 points. Au cours des jours précédents, les places new-yorkaises avaient été portées par la perspective de voir la Fed réduire ses taux directeurs de 25 points de base lors de sa réunion programmée cette semaine et procéder ensuite à deux autres baisses de taux cette année.

A lire aussi

  • L'image d'illustration montre un logo de la société de paiement Worldline
    Worldline nomme Srikanth Seshandri nouveau dirfin
    information fournie par Reuters 15.09.2025 09:24 

    (Reuters) -Worldline a annoncé lundi la nomination de Srikanth Seshandri au poste de directeur financier et membre du comité exécutif, effective depuis le 8 septembre. "Son expérience internationale étendue ainsi que son expertise dans la gestion d’environnements ... Lire la suite

  • Des bâtiments en construction à Hangzhou, dans la province chinoise du Zhejiang, dans l'est du pays, le 15 septembre 2025 ( AFP / - )
    Chine: l'industrie et la consommation marquent le pas
    information fournie par AFP 15.09.2025 09:12 

    La croissance de la production industrielle et celle des ventes au détail en Chine ont ralenti en août davantage qu'attendu, symptômes des difficultés persistantes de la deuxième économie mondiale, indiquent des données officielles publiées lundi. La crise prolongée ... Lire la suite

  • Premier secrétaire du parti socialiste français de gauche (PS) Olivier Faure assiste à la "Fête de l'Humanité" organisé par le journal communiste français L'Humanité, à Bretigny-sur-Orge, au sud de Paris, le 13 septembre 2025 ( AFP / Ian LANGSDON )
    Lecornu recevra les socialistes mercredi, annonce Olivier Faure
    information fournie par AFP 15.09.2025 09:08 

    Le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu recevra mercredi matin les responsables du Parti socialiste, avec qui il devra négocier à l'automne un accord sur le budget 2026 pour éviter une censure, a annoncé leur Premier secrétaire Olivier Faure. "On a rendez-vous ... Lire la suite

  • Sophie Binet à Mertzwiller, le 5 juin 2025. ( AFP / FREDERICK FLORIN )
    Sophie Binet (CGT) exhorte le patronat à arrêter de "pleurnicher"
    information fournie par Boursorama avec AFP 15.09.2025 09:07 

    La secrétaire générale de la CGT Sophie Binet a exhorté lundi le patronat à arrêter de "pleurnicher" et à cesser de faire des "caprices d'enfants gâtés", mettant en avant les "milliards d'aides consenties" chaque année aux entreprises. La numéro un de la centrale ... Lire la suite

