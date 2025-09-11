Un nouveau vice-président pour les séries en langues anglaises chez StudioCanal (Canal+)
information fournie par Zonebourse 11/09/2025 à 16:17
Paul Gilbert deviendra le producteur exécutif de la série 'Army of Shadows', un thriller politique d'anticipation écrit par Ronan Bennett et développé en collaboration avec Channel 4, ainsi que d''Apollo has fallen', une déclinaison de la franchise à succès 'Paris has fallen'.
Avant son arrivée à StudioCanal, Paul Gilbert avait travaillé chez Sky Studios sur des projets comme 'The Lazarus Project', 'Amadeus', 'A Town Called Malice', 'Tin Star' et 'The Fear Index'.
Il avait précédemment sur la série 'Press' de Mike Bartlett pour le compte de BBC & Masterpiece, et sur 'Humans' pour Channel 4 et AMC.
StudioCanal, la filiale de production, d'acquisition de droits, de distribution et de ventes internationales de film et séries TV, possède un catalogue de plus de 6000 titres originaires de plus de 60 pays différents, dont des titres emblématiques comme 'Terminator 2', 'Rambo', 'Mulholland Drive' et des films à succès récents comme 'La Taupe', 'Paddington' et 'Shaun le Mouton'.
StudioCanal développe et distribue des séries télévisées via son réseau de sociétés européennes de production.
