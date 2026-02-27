Un ministre canadien rencontre Sam Altman d'OpenAI pour discuter des mesures de sécurité après la fusillade

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le contexte aux paragraphes 3, 5 et 6, et des détails de la déclaration aux paragraphes 4, 7 et 8)

Le ministre canadien chargé de l'intelligence artificielle a déclaré vendredi qu'il rencontrerait le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, la semaine prochaine pour discuter de la manière dont le fabricant de ChatGPT prévoit de renforcer les protocoles de sécurité après la récente fusillade dans une école de Colombie-Britannique.

Le gouvernement canadien a exhorté OpenAI à renforcer rapidement ses protocoles de sécurité et a averti qu'Ottawa pourrait procéder à des changements par voie législative après que l'entreprise a déclaré qu'elle n'avait pas contacté la police au sujet d'un compte appartenant au tireur présumé, Jesse Van Rootselaar, qu'elle avait interdit.

"Nous prenons acte de leur volonté de renforcer les protocoles d'orientation des forces de l'ordre, d'établir des points de contact directs avec les autorités canadiennes et d'améliorer les mesures de protection, mais nous n'avons pas encore vu de plan détaillé sur la manière dont ces engagements seront mis en œuvre dans la pratique", a déclaré le ministre Evan Solomon dans un communiqué. M. Solomon réagissait à une lettre qu'il a reçue jeudi de la part du vice-président de la politique mondiale d'OpenAI, dans laquelle l'entreprise déclare qu'elle établira un point de contact direct avec les forces de l'ordre canadiennes et qu'elle améliorera la détection des contrevenants répétés à sa politique relative aux "activités violentes" afin de renforcer les protocoles de sécurité.

M. Solomon a déclaré qu'il rencontrerait M. Altman "pour obtenir davantage de clarté et pour s'assurer que les engagements pris se traduisent par des actions concrètes."

Mme Van Rootselaar, 18 ans, est soupçonnée d'avoir tué huit personnes le 10 février avant de se donner la mort à Tumbler Ridge. OpenAI a déclaré avoir interdit son compte ChatGPT l'année dernière en raison de violations de sa politique.

M. Solomon a indiqué qu'il rencontrerait également d'autres grandes plateformes au Canada dans les semaines à venir.

"Toutes les options restent sur la table alors que nous évaluons les mesures supplémentaires qui pourraient être nécessaires", a-t-il ajouté.