Un membre démocrate de la FCC estime que la menace de Donald Trump concernant ABC échouerait devant les tribunaux
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 18:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un membre démocrate de la Commission fédérale des communications a déclaré jeudi que les appels du président Donald Trump pour exhorter l'agence à annuler les licences détenues par les stations ABC échoueraient devant les tribunaux.

Donald Trump a déclaré mardi que les licences de radiodiffusion utilisées par les filiales de Walt Disney DIS.N ABC devraient être "retirées" après avoir exprimé son désaccord avec une question posée par un journaliste de la chaîne. La commissaire de la FCC, Anna Gomez, a déclaré que toute tentative de révoquer les licences à cause d'une question posée par un journaliste ne passerait pas le cap de la légalité.

